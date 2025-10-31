Entre familia y sorpresas: así celebraron Halloween algunas celebridades y estos son los disfraces que impactan las redes

Suscríbete a nuestros canales

Las celebridades no dejaron pasar la oportunidad de celebrar Halloween a su manera, compartiendo con sus seguidores creativos disfraces, mensajes y momentos especiales. Desde propuestas llenas de humor hasta puestas en escena cargadas de glamour, las redes sociales se llenaron de imágenes que rápidamente se hicieron virales. Figuras como Belinda, Romeo Santos, Yohana Vargas y Gabriel Coronel destacaron entre los favoritos de esta temporada con sus particulares formas de celebrar la fecha.

Yohana Vargas y su lado más gótico

La actriz y animadora venezolana Yohana Vargas sorprendió a sus seguidores al adoptar una imagen inspirada en Morticia Addams, dejando claro que el estilo oscuro también puede ser sinónimo de elegancia.

Con un look totalmente negro y detalles sofisticados, la venezolana compartió un momento especial junto a su ahijada, quien la acompañó caracterizada como Merlina. Juntas lograron un equilibrio perfecto entre ternura, humor y glamour, conquistando a los usuarios en redes sociales.

Romeo Santos: humor, cuero y un anuncio inesperado

El “Rey de la Bachata” decidió dejar a un lado su imagen romántica para dar paso a una faceta completamente distinta. Romeo Santos se transformó en Ace Ventura, el excéntrico personaje interpretado por Jim Carrey, con un atuendo cargado de actitud y un estilo tan exagerado como divertido.

Además de robar sonrisas, el artista aprovechó su disfraz para sorprender a sus seguidores con una noticia muy esperada: el anuncio del lanzamiento de su próximo álbum, generando una avalancha de comentarios y reacciones en cuestión de horas.

Gabriel Coronel: un Halloween en familia

Mientras algunos optaron por el humor o la extravagancia, Gabriel Coronel apostó por la dulzura. El actor venezolano compartió un retrato familiar donde aparece junto a su prometida y su hijo, los tres vestidos de Superman.

Belinda y su reinvención como “La Bruja Pop”

Fiel a su estilo místico y teatral, Belinda presentó su esperado “Beliween”, esta vez con un concepto cargado de magia, rebeldía y empoderamiento femenino.

En sus historias, compartió un texto que fascinó a sus seguidores:

Aunque Belinda no ha mostrado su disfraz dejo ver que su fiesta viene con todo.

Una noche llena de estilo y personalidad

Halloween volvió a convertirse en una pasarela creativa para los famosos, que no solo mostraron ingenio y estilo, sino también su lado más humano. Desde la sofisticación gótica de Yohana Vargas hasta el humor de Romeo Santos, la ternura familiar de Gabriel Coronel y la energía magnética de Belinda, cada uno dejó su sello personal en una celebración que combinó fantasía, emoción y mucho carisma.

