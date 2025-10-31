Chepa Candela: Leo Aldana podría quedarse sin chamba en la final del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Hooolaaa a todos mis fieles consecuentes!!... deseando que tengan un feliz “finde” y lo disfruten ¡al máximo!... Peeerooo… ¡eso sííí!... no olviden la tarea diaria… ¿Cuál es?... Bueno, clavar sus visores en esta superleída columna para que se mantengan al tanto de cuanto pasa, sucede y acontece en esta “fauna farandulera”…

Stephany Abasali

Dicho esto, entro en materia para contarles que por los lados de la Quinta Miss Venezuela las cosas no andan como aparentan (O sea, no son “color de rosa”), pues la decisión de STEPHANY ABASALI de llevarse a su equipo de trabajo a Tailandia ha causado mucha incomodidad en Nina Sicilia y el Harry Levi, a quienes, supuestamente, no se les consultó el asunto… y, como era de esperarse, ¡claro que se molestaron! Aunque “de la boda para afuera” digan lo contrario… y es que ambos dos, incluyendo al Brian Urea, estaban listos para viajar con ella… ¿Y qué pasó? Bueno, que a última hora se enteraron de que la susodicha se plantó y dijo: "Yo me llevo a mi equipo", lo cual les cayó ¡como un balde de agua fría!… ¿Consecuencias?… Las cosas se pusieron tensas con la Miss Venezuela, que obviamente hace lo que le da la gana…

Leo Aldana

Yyy “avanti” con el cotilleo, es bato que LEO ALDANA podría quedarse sin chamba en la final del Miss Venezuela, luego de su participación en la entrega de bandas especiales que hicieron ayer y condujo con su clase de siempre… pero ahora, los productores del certamen no saben qué harán con él, pues el año pasado se encargó de animar la transmisión para las redes, pero este trabajo ahora lo hace Andrea Rubio, que no deja para nadie y ya está “sacudiendo el trapo” para la noche final, así que el susodicho va a tener que conformarse con ver la noche más linda desde la comodidad de su casa o al menos que le busquen un huequito entre esa jauría de animadores que deambulan por la colina…

Gloria Trevi

Yyy antes de bajar la “Santamaría” se reporta una de mis repetidoras internacionales para contarme que GLORIA TREVI (La misma que viste y calza!) tiene listo su nuevo documental" La Trevi sin filtros " donde mostrará cómo se prepara antes de sus conciertos… y dejará ver un poco de su vida familiar…y es que según los productores del mismo, veremos a una Gloria angelical (¡Ay si, ay si!)…pero con lo que no cuentan es que la otra televisora, muy poderosa, hará un trabajo especial con las víctimas del escándalo que la llevó a prisión con su expareja Sergio Andrade…se dice que las afectadas tienen un bojote de cuentos atarugados en la garganta para alborotar el avispero...Y a ahora quién podrá defenderla?...El Chapulín colorado…jejeje…

