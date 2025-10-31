Scream 7: todo sobre el regreso a cines de la icónica saga de terror

Suscríbete a nuestros canales

Kevin Williamson, el guionista original de la saga, asume por primera vez el rol de director en Scream 7, marcando un regreso a los fundamentos que hicieron famosa a la franquicia. Williamson reveló que fue una llamada personal de Neve Campbell la que lo convenció para dirigir: "Neve me llamó un día y me dijo: 'Creo que deberías dirigirla'. Y yo le dije: 'No, no, no, no, no... está bien, lo haré'".

El trío legendario está de vuelta: Neve Campbell como Sidney Prescott, quien regresa tras ausentarse en Scream VI por una disputa salarial, Courteney Cox como Gale Weathers, confirmada en diciembre de 2024 y David Arquette como Dewey Riley, en un regreso sorpresa dado que su personaje fue asesinado en la película de 2022.

El peligro llega a casa de Sidney

La séptima entrega presenta una premisa profundamente personal para Sidney Prescott. La trama sigue a un nuevo Ghostface emergiendo en el pueblo donde Sidney ha construido una nueva vida, pero esta vez la amenaza se dirige directamente hacia su hija adolescente, Tatum Evans-Prescott, interpretada por Isabel May.

Williamson describe el enfoque único de esta entrega: "Lo que me encanta de esta película es que podemos ir a casa con ella. Ver quién es hoy... cómo está criando a sus hijos... qué tipo de persona vive a través de todo lo que ella ha vivido, y aún así se las arregla para despertar y ser madre". El tráiler muestra a Sidney enseñándole a su hija cómo escapar del asesino, en escenas que recuerdan sus propias experiencias pasadas.

Angustia y violencia extrema

El avance, lanzado estratégicamente para Halloween del 2025, establece un tono notablemente más oscuro y angustioso que entregas recientes. Mason Gooding (Chad) adelantó: "Creo que este es el Ghostface más brutal que ha existido desde un punto de vista anatómico y logístico. Hay mucha sangre y vísceras".

Además del trío principal, el tráiler sugiere apariciones de personajes previamente fallecidos, incluyendo a Matthew Lillard como Stu Macher y Scott Foley como Roman Bridger. Williamson señaló que Campbell quería "volver a la primera entrega y encontrar el suspenso y realmente concentrarse en el miedo y no en lo sangriento".

Cambios tras la reestructuración creativa

Scream 7 sufrió una transformación radical tras la salida de Melissa Barrera (despedida por sus publicaciones sobre el conflicto Israel-Gaza) y Jenna Ortega (por conflictos de agenda con la segunda temporada de Merlina). El director original Christopher Landon abandonó el proyecto en diciembre de 2023, describiéndolo como "un trabajo de ensueño que se convirtió en una pesadilla".

Este vacío creativo llevó a un reinicio completo que, según Williamson, resultó en algo más personal y emocional: "Después de que perdimos a Melissa y Jenna, fue un fastidio. Y luego esta idea de traer de vuelta a Sidney Prescott - y no solo traerla de vuelta, sino enfocarnos en su personaje - eso me emocionó mucho".

Scream 7 representa no solo la continuación de una franquicia, sino un regreso emocional a sus raíces, combinando la nostalgia por los personajes originales con una nueva perspectiva madura sobre el legado del trauma y la supervivencia, justo cuando la saga celebra su 30 aniversario.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube