Luto en el gremio artístico: el día que la actriz Hilda Fuenmayor fue portada en Meridiano

Este jueves 30 de octubre, se dio a conocer el fallecimiento de la actriz y comediante, Hilda Fuenmayor, conocida por sus actuaciones en el ya extinto programa Radio Rochela, transmitido por Radio Caracas Televisión (RCTV).

A través de las redes sociales, su hija Claudia, informó sobre la partida de su madre. "Quería informarles que mi mamá falleció el día de hoy. Mañana haremos el velorio, estar atentos a los estados para toda la información", expresó.

La actriz de 54 años batalló por varios años contra un cáncer en la zona abdominal que terminó causándole la muerte.

El pasado 27 de marzo del año en curso, Fuenmayor recordó cuando fue portada en Meridiano, medio de nuestra casa Bloque Dearmas, en el año 2005. En ese entonces, la actriz tenía 34 años de edad.

Una vida dedicada al arte y la enseñanza

Hilda Fuenmayor nació en Caracas el 4 de septiembre de 1971. Desde muy joven, mostró inquietudes artísticas que la llevaron a formarse en teatro, danza y modelaje. Su talento la catapultó a participar en el legendario programa de humor televisivo Radio Rochela, donde se ganó el cariño del público con su carisma, elegancia y capacidad de transformar cada sketch en un momento memorable.

A través de las redes sociales, diferentes actores y actrices han lamentado la partida de Fuenmayor, a quien recuerdan con cariño rememorando los días que compartieron escenas durante los años dorados de la televisión venezolana.

