Franklin Virgüez confiesa su gran amor del pasado: Me enamoré de una actriz y se me volaron los tapones

El carismático actor Franklin Virgüez sorprendió a sus seguidores con una confesión cargada de nostalgia y honestidad. Durante una conversación reciente, el intérprete recordó una de las etapas más intensas de su vida: su relación con la actriz Elba Escobar, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Emilia.

“Enamorarse de una actriz es el peor error que puede cometer cualquier hombre”

Así comenzó Franklin su relato, dejando claro que la experiencia lo marcó profundamente. “Son tan complicadas como los actores, pana”, admitió entre risas, recordando los días en que compartía escenas con Escobar. “Cuando me tocó trabajar en ‘Emilia’, el personaje mío era Tano, y la mujer con la que trabajé se llama Elba Escobar. Brother, se me volaron los tapones”.

El actor describió aquella conexión como una de las más intensas de su vida. “No éramos los protagonistas de la telenovela, pero sí lo fuimos de nuestra historia”, confesó. “Me enamoré, brother, se me volaron los tapones, y ella también… bueno, le costó un pelo más, pero al final caímos los dos”.

Un amor a punta de serenatas y flores

Con humor y cierta melancolía, Virgüez recordó los esfuerzos que hizo para conquistarla. “Tuve que dar mucha letra, muchas serenatas, regalar flores, ser insistente… hasta que por fin cayó. O caímos”, contó entre risas. “Fue una relación bien bonita, pero también muy dolorosa”.

El actor reflexionó sobre cómo el tiempo y la intensidad afectaron la relación: “El amor es entregarse con pasión, pero con el tiempo, mi pana, mantener viva la llama es lo más difícil que hay”.

“Ella era un poema… y yo era demasiado intenso”

Franklin no dudó en elogiar a su excompañera, destacando su talento y sensibilidad. “Elba es una de las actrices más hermosas, más bellas e inteligentes que ha parido Venezuela. Ella era más intelectual, más de poesía… ella es un poema”, afirmó con admiración.

Sin embargo, también reconoció que sus diferencias terminaron por agotar la relación. “Yo era demasiado meloso, empalagoso, y ella más de leer, más profunda. A los 17 años ya se había leído toda la literatura de Walt Whitman… y yo ni sabía quién era”, confesó entre risas.

“Aún queda una amistad”

A pesar de que aquella historia terminó hace décadas, Virgüez reveló que todavía mantiene comunicación con Escobar. “Esta mañana hablé con ella. Queda una amistad”, dijo con tono sereno, dejando entrever que el cariño y el respeto entre ambos permanecen intactos.

