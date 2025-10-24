Bad Bunny hace historia como Artista Latino del Siglo 21: un repaso por los momentos más destacados de los Billboard Latin Music Awards 2025

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny coronó una noche ya de por sí legendaria al ser reconocido como el "Artista Latino del Siglo 21", un premio que celebra sus logros incomparables en las listas de Billboard entre los años 2000 y 2024. Este honor especial, que recibió de manos de la legendaria Rita Moreno, fue la guinda de una velada en la que el puertorriqueño demostró por qué es una fuerza cultural global, al llevarse a casa 11 premios de sus 27 nominaciones récord.

Sus triunfos incluyeron los galardones más prestigiosos de la noche: Artista del Año, Global 200 Latin Artist of the Year y Hot Latin Songs Artist of the Year, Male. Su más reciente álbum, "Debí Tirar Más Fotos", fue nombrado Top Latin Album of the Year, mientras que su tema "DTMF" ganó como Hot Latin Song of the Year y Streaming Song of the Year. Este reconocimiento masivo refrenda un historial de éxitos que incluye 16 sencillos número uno en la lista Hot Latin Songs y 9 álbumes en la cima de Top Latin Albums.

Brillante Representación Venezolana

El talento venezolano tuvo una noche destacada con la presentación en vivo del cantautor Danny Ocean, quien subió al escenario del James L. Knight Center en Miami como parte del lineup de artistas confirmados. Ocean, quien también era finalista en la categoría Latin Pop Artist of the Year, Solo, ayudó a llevar el sonido venezolano a una de las audiencias más grandes de la música latina.

Momentos Estelares y Homenajes Inolvidables

La ceremonia, conducida por Elizabeth Gutiérrez, Goyo y Javier Poza, estuvo cargada de actuaciones y reconocimientos especiales que definieron la noche.

Laura Pausini - Premio Billboard Ícono: La cantante italiana no solo recibió el Premio Billboard Ícono, sino que también ofreció una conmovedora presentación. El galardón reconoce su extensa y exitosa trayectoria, que ha influenciado a generaciones en el pop latino.

El regreso de Daddy Yankee: En un movimiento sorpresa, el "Jefe" del reggaetón, Daddy Yankee (ahora DY), salió de su retiro para una rara y electrizante presentación que encendió el escenario, recordando a todos su inmenso legado en el género.

Reconocimientos a la Trayectoria: La gala también incluyó homenajes a Elvis Crespo, quien recibió el Premio Salón de la Fama, y a Peso Pluma, galardonado con el Premio Vanguardia.

Otros Grandes Triunfadores de la Noche

Mientras Bad Bunny acaparaba los focos, otras estrellas de la música latina también celebraron importantes victorias. Karol G se consolidó como la artista femenina más premiada de la noche, llevándose a casa 6 premios. Su éxito "Si Antes Te Hubiera Conocido" fue una máquina de ganar galardones, obteniendo el reconocimiento a Global 200 Latin Song of the Year, Latin Airplay Song of the Year, Sales Song of the Year y Tropical Song of the Year.

El grupo Fuerza Regida demostró el poder del regional mexicano al ganar 5 premios, incluyendo Regional Mexican Artist of the Year, Duo or Group. Su colaboración con Óscar Maydon, "Tu Boda", fue coronada como Regional Mexican Song of the Year y Hot Latin Song of the Year, Vocal Event. Shakira, por su parte, ganó el prestigioso premio a Tour of the Year, además de Latin Pop Artist of the Year, Solo y Latin Pop Song of the Year por "Soltera".

Los Premios Billboard de la Música Latina 2025 no solo celebraron los éxitos del último año, sino que grabaron momentos históricos en la cultura latina global, desde la coronación definitiva de Bad Bunny y el emotivo regreso de Daddy Yankee hasta las triunfales presentaciones de artistas venezolanos, confirmando que la música en español es una fuerza imparable sin fronteras.

