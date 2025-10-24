En video: Lupita Ferrer y Marjorie de Sousa protagonizan emotivo encuentro en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La noche del miércoles en Miami se convirtió en escenario de uno de los encuentros más emotivos de la farándula venezolana reciente. Durante el evento de lanzamiento de la nueva portada de revista de Marjorie de Sousa, la primera actriz internacional Lupita Ferrer tomó por sorpresa a todos los presentes al expresar públicamente su admiración por la también actriz y manifestar su deseo de trabajar juntas.

En medio de una entrevista con Alejandro Mendoza, Ferrer se dirigió directamente a De Sousa con palabras cargadas de emoción: "A mí me encantaría ser la madre de Marjorie o la tía o algo", revelando su interés en compartir escenario en un proyecto dramático. De Sousa también compartió el orgullo que representa su compatriota: "Ella fue impulso para muchas de nosotras en nuestro país, porque imagínate, logró estar en Hollywood, ha hecho grandes historias".

La Invitación que Marcó la Noche

El momento más significativo del encuentro llegó cuando Lupita Ferrer extendió una invitación formal a Marjorie para asistir a su show unipersonal. Con la complicidad que caracteriza a quienes comparten oficio y nacionalidad, Ferrer anunció: "Tengo un show que te voy a invitar... a ver si vienes. Dónde yo cuento toda esa parte, cómo fue, cómo empezó (la época de oro de las novelas), porque nadie sabía".

Marjorie de Sousa aceptó inmediatamente la invitación, sellando lo que podría convertirse en una colaboración artística futura. Ferrer, aprovechando el momento de cercanía, bromeó sobre la portada de revista que celebraban: "Muy sexy, pero muy bonita", a lo que De Sousa respondió con picardía: "Me tocó, mami, me tocó, me obligaron", generando risas entre ambas.

De Venezuela al Mundo

Lupita Ferrer representó durante los años 70 y 80 el máximo exponente de la actuación dramática venezolana, con personajes icónicos en telenovelas como "Cristal" y "María María" que trascendieron fronteras. Su carrera se desarrolló principalmente durante lo que ella misma describió como "la época de oro de las telenovelas venezolanas", un período de producción masiva y calidad reconocida internacionalmente.

Por su parte, Marjorie de Sousa, de 44 años, representa una generación posterior que logró trascender el mercado latinoamericano para establecerse en Hollywood y el mercado internacional. Con una carrera que incluye participaciones en producciones estadounidenses y mexicanas, además de su consolidada presencia en plataformas digitales, De Sousa encarna la evolución de la actriz venezolana en el panorama global del entretenimiento.

Un Brindis por el Presente y Futuro

El emotivo encuentro concluyó con una invitación a brindar por los éxitos presentes y futuros. Ferrer, con su característica elegancia, declaró: "Un placer estar aquí recibiendo a Marjorie, deseándole mucha suerte", antes de invitarla a "venir a brindar" juntas.

