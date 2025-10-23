Caso Sean Diddy Combs: ¿Peligra su vida en prisión?

Suscríbete a nuestros canales

Desde su condena a principios de este mes, la vida del rapero Sean "Diddy" Combs tras las rejas sigue dando de qué hablar, y la preocupación por su seguridad se ha intensificado tras recientes reportes que sugieren un incidente alarmante.

Recordemos que, el magnate del hip-hop, quien fue sentenciado el pasado 3 de octubre de 2025 a 4 años y 2 meses de prisión por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución, se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn.

Recientes informes de este 23 de octubre de 2025, indican que Sean Diddy Combs habría sido objeto de un intento de agresión. En este sentido, medios internacionales, reportaron que un interno presuntamente se introdujo en su espacio de confinamiento y le colocó un cuchillo o un arma improvisada en la garganta mientras dormía. Aunque los reportes iniciales afirman que el músico salió ileso del altercado, la naturaleza del incidente ha levantado serias alarmas sobre su integridad física.

A raíz de este episodio, la defensa legal del rapero decidió tomar medidas, solicitando su traslado a una instalación de menor riesgo. Los abogados argumentan que el alto perfil público y la notoriedad del rapero lo convierten en un objetivo de alto riesgo para otros internos que buscan reconocimiento dentro del penal.

Recordemos que, Sean Diddy Combs, de 55 años, se encuentra detenido desde septiembre de 2024, tiempo que le será descontado de su sentencia. Durante su juicio, que se prolongó por dos años, el jurado lo declaró no culpable de los cargos más graves, como tráfico sexual y crimen organizado, pero la condena por los delitos de prostitución ha marcado un punto de inflexión en la carrera de una de las figuras más prominentes e influyentes de la industria musical.

