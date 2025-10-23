La nostalgia venezolana toca tierra en Miami: “Al Norte del Sur” revive el pop de los 80

Suscríbete a nuestros canales

La fiebre de la nostalgia ochentera venezolana tiene una cita ineludible en el sur de Florida. El próximo domingo 2 de noviembre a las 6:00 p.m., el Miramar Cultural Center se vestirá de gala para recibir “Al Norte del Sur – La Experiencia En Vivo”, un espectáculo que es mucho más que un concierto: es un viaje sensorial al corazón del vibrante pop venezolano de los años 80.

El evento que la diáspora esperaba

Este show inédito y de alta producción es la transformación a gran escala del aclamado libro-crónica ilustrada de Gerardo Guarache Ocque y Edo Sanabria. Bajo la dirección musical del maestro Carlos Puchi, el escenario se convertirá en un túnel del tiempo, reviviendo la época dorada de la música pop en Venezuela con una banda en vivo, visuales impactantes y testimonios emotivos.

Estrellas icónicas y conducción de lujo

La noche promete un desfile de talento que marcó una generación. La alineación de artistas confirmados incluye a la inigualable Luz Marina, el fundador de Daiquirí, el maestro Alberto Slezynger, el dúo Fernando & Juan Carlos, y el reconocido Alexis Peña, además de "muchas más sorpresas musicales", según la producción ejecutiva de Boris Bossio.

Como broche de oro, la conducción de esta emotiva velada estará a cargo del carismático presentador Raúl González, una de las figuras más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos. Su calidez y cercanía garantizan una conexión profunda con el público, haciendo de este evento un verdadero reencuentro con la identidad y la memoria musical latinoamericana.

Se trata de una experiencia inédita que está generando una expectativa masiva, especialmente entre la diáspora venezolana en Miami y el público latino que creció con estos éxitos.

Los boletos están a la venta a través del sitio web oficial del Miramar Cultural Center y en www.bbkmusicpro.com.

