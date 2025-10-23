Soda Stereo anuncia su regreso a México con "Ecos Soda Stereo": esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

La banda argentina Soda Stereo, leyenda indiscutible del rock latinoamericano, anunció oficialmente su regreso a México con tres conciertos programados para abril de 2026 bajo el título "Ecos Soda Stereo". La promotora OCESA confirmó las fechas este jueves, destacando que se trata de la continuación del exitoso reencuentro que ya agotó ocho fechas en Argentina con más de 100,000 boletos vendidos.

El comunicado oficial deja claro el espíritu de este regreso: "Gustavo, Charly y Zeta juntos en el mismo escenario, y con la misma energía de siempre". Las presentaciones en México incluirán el 14 de abril en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el 18 de abril en Guadalajara y el 21 de abril en Monterrey, marcando el regreso de la formación esencial del grupo a escenarios mexicanos después de años de ausencia.

La Innovadora Propuesta Escénica

La banda fue enfática al aclarar la naturaleza de estos conciertos: "No es un tributo ni un homenaje. No es una película. No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo. Soda = Vanguardia". Esta declaración define el concepto innovador que caracterizará las presentaciones, donde la tecnología jugará un papel fundamental para recrear la experiencia Soda Stereo en su esencia.

El comunicado profundiza en esta idea: "Imaginemos un lugar donde lo irreal se vuelve real, donde nos transportamos a momentos soñados y los deseos se convierten en realidad, permitiéndonos, gracias a la tecnología, vivir el reencuentro más esperado". Según los planes confirmados, Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería) tocarán en vivo, mientras que la presencia de Gustavo Cerati se materializará a través de su voz y guitarras originales recuperadas de las grabaciones de las últimas giras de la banda.

El Legado de Cerati y el Camino Hacia este Regreso

Gustavo Cerati, voz líder y guitarrista de la banda, falleció el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años, tras permanecer cuatro años en coma en una clínica de Buenos Aires luego de sufrir un accidente cerebrovascular durante un concierto en Venezuela en mayo de 2010. Su ausencia física había mantenido en suspenso la posibilidad de un reencuentro completo de Soda Stereo, hasta ahora.

Entre 2020 y 2022, con suspensiones por la pandemia, Zeta Bosio y Charly Alberti llevaron a cabo la gira "Gracias Totales" donde diversos cantantes invitados honraron el legado de Cerati. Sin embargo, la nueva gira "Ecos Soda Stereo" representa un concepto completamente diferente, centrado en la experiencia original de la banda más que en interpretaciones tributo.

Historia de una Leyenda Musical

Fundada en 1982, Soda Stereo desarrolló una carrera que revolucionó la música latinoamericana. Entre 1982 y 1997, con una breve vuelta en 2007, la banda publicó siete discos de estudio y realizó numerosas giras por la región, consolidándose como una de las agrupaciones más influyentes del rock en español.

Éxitos como "Persiana americana", "De música ligera", "En la ciudad de la furia" y "Juegos de seducción" los encumbraron para siempre en el imaginario colectivo latinoamericano. Tras la disolución del grupo en 1997, Cerati continuó con una exitosa carrera en solitario que mantuvo viva la esencia del sonido Soda Stereo mientras exploraba nuevas fronteras musicales.

La Expectativa por las Próximas Presentaciones

La gira "Ecos Soda Stereo" se presenta como una experiencia única donde la tecnología y la nostalgia se fusionan para crear lo que los mismos integrantes describen como "el reencuentro más esperado", permitiendo a los asistentes experimentar la esencia del trío argentino en una forma innovadora que honra su legado sin caer en el recurso fácil del tributo convencional.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube