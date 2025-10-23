Función gratuita de “Sí o no, terapia de pareja” en la Concha Acústica de Bello Monte: conoce cuándo será

Suscríbete a nuestros canales

La agenda cultural de la capital tendrá una opción gratuita para toda la familia en los espacios de la Concha Acústica de Bello Monte, en Caracas.

La comedia teatral “¿Sí o No? Terapia de pareja” se presentará en el importante recinto capitalino el próximo 1 de noviembre a las 7:00 p.m., en el marco del programa cultural “Nos Vemos En La Concha”, impulsado por la Alcaldía de Baruta.

Elenco de lujo

El público caraqueño tendrá la oportunidad de disfrutar en un espacio emblemático de la ciudad de esta producción teatral, protagonizada por tres figuras estelares de la actuación venezolana: Sonia Villamizar, María Antonieta Duque y Aroldo Betancourt.

Escrita por Juan Carlos Duque y dirigida por el experimentado Rafael Romero, “¿Sí o No? Terapia de Pareja” se ha consolidado como una de las obras más taquilleras desde su estreno en 2024. Su éxito radica en abordar, de manera hilarante y con giros de trama inesperados, los desafíos de las relaciones de pareja en la modernidad y la temida rutina matrimonial.

Crisis de 32 años…

La obra nos presenta a Jesús Ernesto (Betancourt) y Marielena (Villamizar), un matrimonio de 32 años aparentemente estable, pero que Marielena insiste en rescatar de una "crisis" de rutina. A espaldas de su esposo, contrata a la psicoterapeuta Alejandra (Duque). Eso que comienza como un intento de salvar la relación a través de divertidos juegos terapéuticos, pronto se transforma en una comedia de enredos que involucra a un tercer personaje, que despertará verdades y desatará carcajadas con su inesperado final.

Sonia Villamizar: Un regalo para Caracas

La productora de la obra y actriz, Sonia Villamizar, expresó su entusiasmo por esta próxima función, que será el cierre de su gira por 2025.

“Teníamos un deseo inmenso de presentarnos allí, de llevársela a todo ese público que acude fielmente con cada espectáculo a ese espacio en Bello Monte. La Concha Acústica de Bello Monte es un sitio icónico de Caracas, es un símbolo emblemático e importante para todos los caraqueños y estar allí con esta obra para cerrar nuestras presentaciones por este 2025, es un gran regalo para nosotros y para el público”, comentó la artista, quien destacó la satisfacción que les ha dado el recorrido por 10 ciudades de Venezuela y Curazao.

Obra social

La Alcaldía de Baruta invita a la comunidad a disfrutar de este evento cultural. Adicionalmente, se realizará una jornada de labor social, por lo cual recibirán juguetes de forma voluntaria, para contribuir con la operación “Juguete 2025” y llevar alegría a muchos niños.

