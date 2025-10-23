Drama familiar al estilo venezolano: Jonathan Moly y su papá Miguel Moly se enfrentan públicamente

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del espectáculo venezolano se sacudió con un inesperado enfrentamiento entre Jonathan Moly y su padre, el reconocido músico Miguel Moly. Durante el podcast “Suegro vs. Yerno” estuvieron conversando sobre los negocios familiares y surgió el comentario de Jonathan sobre la herencia de sus padres.

Jonathan confeso que, aunque reconoce la importancia del dinero familiar, él no quiere verse envuelto en discusiones o disputas con sus hermanos. Sin embargo, la reacción de Miguel no se hizo esperar, dejando en claro que para él el amor y la unidad familiar están por encima de cualquier herencia.

"Huevón, nosotros hemos… puesto el dinero como una segunda cosa antes de generar un peo con alguien, por ejemplo el tema de la herencia. Esto ni siquiera lo he tocado con mi hermana. de hecho mi papá por el tema de las diferentes ramificaciones de su árbol geneológico yo sé que eso va a ser un peo en algún momento. Yo le dije, yo no quiero nada, o sea y a mí no, no quiero, yo no quiero ni entrar en una discusión de un pedo, no que sí a mí me toca esta cosita que no. No quiero si eso para mí acarrean un peo. Yo prefiero soltarlo"

La respuesta explosiva de Miguel Moly

Miguel Moly claramente enojado comentó la publicación donde dejó ver que siente que Jonathan está exponiendo asuntos familiares que no deberían ventilarse en público y la pidió que deje de actuar de manera arrogante usando a la familia como contenido para su podcast.

Jonathan intenta calmar la polémica

Tras la reacción de su padre, Jonathan trató de explicar sus intenciones y bajar la tensión. En su comentario, reconoció la molestia de su padre y aclaró que no tenía intención de hablar mal de nadie:

"Ay chamo se arrechó el hombre, yo no estoy hablando mal de nadie, solo que ya veo venir ese peo y no quiero ni entrar ahí. Relajate."

El debate público y las redes en llamas

El intercambio entre Jonathan y Miguel Moly demuestra lo delicado que puede ser hablar de herencias y dinero dentro de una familia, incluso cuando hay amor de por medio.

Usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, dividiéndose entre quienes apoyan la postura de Jonathan de evitar conflictos y quienes respaldan la reacción firme de Miguel en defensa de la unidad familiar, la familia Moly ha dejado ver que, aunque existe amor y respeto.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube