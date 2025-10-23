El fenómeno Bad Bunny: su nombre retumba en casi todas las categorías de los Billboard Latin Music Awards 2025 ¿Quiénes le siguen?

Suscríbete a nuestros canales

En la antesala de los Billboard Latin Music Awards 2025, el escenario se siente con ritmos urbanos, tropicales y regionales. Este año, la atención está puesta en Bad Bunny, quien lidera la lista de nominaciones con 27 candidaturas, un récord histórico que lo convierte en el artista más dominante de la gala.

Pero no es el único nombre que brilla: Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Karol G y Peso Pluma también acumulan nominaciones en varias categorías, desde álbumes hasta colaboraciones, prometiendo una competencia intensa y llena de sorpresas. Con este panorama, la edición de este año no solo premia la música, sino que evidencia quiénes están marcando tendencia en la industria latina.

Bad Bunny, el rey absoluto de las nominaciones

Bad Bunny encabeza la lista de los Billboard Latin Music Awards 2025 con 27 nominaciones, consolidando su posición como el artista más dominante de la escena latina. El puertorriqueño figura en prácticamente todas las categorías importantes: Artista del Año, Global 200 Latin Artist, Top Latin Album, Songwriter of the Year, además de ocupar múltiples posiciones con sus temas “Baile Inolvidable”, “DTMF” y “Nuevayol”.

Su disco Debí Tirar Más Fotos lidera las nominaciones en las categorías de álbum, mientras que sus colaboraciones con Rauw Alejandro y Romeo Santos suman aún más presencia. El Conejo Malo no solo compite en urbano, sino también en tropical y global, mostrando su versatilidad musical.

Rauw Alejandro pisa fuerte con “Cosa Nuestra”

Con 14 nominaciones, Rauw Alejandro se consolida como el principal rival de Bad Bunny. El boricua compite también por Artista del Año y Gira del Año, gracias al éxito de su tour mundial y de su álbum Cosa Nuestra.

Rauw se luce en categorías como Canción del Año (Latin Airplay) con “Khe?”, junto a Romeo Santos, y Colaboración Vocal del Año con Bad Bunny en “Qué Pasaría…”. Su presencia se extiende al pop, al tropical, marcando un regreso triunfal a los escenarios.

Fuerza Regida, el poder del regional mexicano

El grupo californiano Fuerza Regida vuelve a reafirmar su impacto en el regional mexicano con múltiples nominaciones, incluidas Artista del Año (Dúo o Grupo), Canción del Año (Streaming) y Álbum Top Regional Mexicano.

Sus colaboraciones con Grupo Frontera y Óscar Maydon, “Me Jalo” y “Tu Boda”, se convirtieron en himnos virales que dominaron las plataformas digitales, llevando su sonido a nuevas audiencias internacionales.

Karol G brilla como la favorita femenina

Karol G lidera la representación femenina con su éxito global “Si Antes Te Hubiera Conocido”, tema que aparece en casi todas las categorías de canción: Ventas, Streaming, Airplay y Global 200.

Además, compite como Artista del Año, Femenina y Latin Rhythm del Año, gracias al impacto de su disco Trópicoqueta, que mezcla ritmos caribeños con su inconfundible estilo urbano.

Peso Pluma mantiene el pulso del regional mexicano

El mexicano Peso Pluma también figura entre los más nominados con su álbum Éxodo, que compite por Top Latin Album del Año. Además, su éxito “Dos Días” junto a Tito Double P y “La Patrulla” con Netón Vega lo consolidan como una de las figuras más influyentes del género.

Su presencia en categorías como Artista Regional Mexicano del Año y Latin Rhythm Song of the Year demuestra que su reinado en el regional no tiene fecha de caducidad.

Una edición marcada por récords y duelos de titanes

La edición 2025 de los Billboard Latin Music Awards promete ser una de las más reñidas de los últimos años. Bad Bunny llega como favorito indiscutible, pero nombres como Rauw Alejandro, Fuerza Regida, Karol G y Peso Pluma aseguran una noche de emociones, rivalidades y música que promete marcar historia en la industria latina.

