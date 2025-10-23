Fotos familiares: ¿Cómo se preparan Enrique Iglesias y Anna Kournikova para la llegada de su nuevo hijo?

Suscríbete a nuestros canales

El cantante español Enrique Iglesias y la extenista rusa Anna Kournikova, una de las parejas más discretas del panorama internacional, están de nuevo en el centro de atención. La familia Iglesias-Kournikova, que ya cuenta con tres hijos, se prepara con inmensa ilusión para recibir a su cuarto bebé, un acontecimiento que, fiel a su estilo, están viviendo en la intimidad de su residencia en Miami.

Recientemente, fueron fotografiados durante un paseo familiar en bote en el que se puede apreciar el avanzado embarazo de la deportista, lo que indicaría que el bebé puede nacer a finales de 2025.

¿Cómo se preparan para la llegada del bebé?

A diferencia de otras celebridades, la pareja se ha mantenido hermética respecto a los detalles de los preparativos. No se han visto fotografías de baby showers ni publicaciones sobre la decoración del nuevo cuarto o los primeros artículos para el bebé.

Por su parte, Enrique Iglesias, que se convertirá en padre por cuarta vez a sus 50 años, ha hablado en el pasado sobre cómo la paternidad ha transformado su vida. Para el cantante, ser padre es "uno de los mejores sentimientos del mundo", y le ha brindado una nueva perspectiva de la vida y la responsabilidad.

La llegada de este cuarto hijo amplía aún más la familia y seguramente reforzará los hábitos de vida tranquila que la pareja lleva en su isla privada en Miami Beach, donde disfrutan de una cotidianidad alejada del glamour y las alfombras rojas.

Mientras tanto, los seguidores de la pareja permanecen atentos a las redes sociales, esperando algún fugaz vistazo o una actualización sobre el nacimiento.

