Osmel Sousa desata polémica por sus comentarios sobre esta Miss Universo: Ganó por obra y gracia del Espíritu Santo

Suscríbete a nuestros canales

Durante su intervención en el segmento "El Horno" del programa "En Casa con Telemundo", el reconocido experto en belleza Osmel Sousa generó un inmediato revuelo mediático al referirse al triunfo de Dayanara Torres como Miss Universe 1993. Con la franqueza que lo caracteriza, Sousa declaró: "Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universo ganó por obra y gracia del Espíritu Santo, porque la ganadora debía ser Venezuela".

El controvertido comentario sugiere que, en su opinión, la corona debió corresponder a la representante venezolana Milka Chulina, quien en aquella edición del certamen alcanzó la posición de segunda finalista. Sousa, de 79 años, argumentó su postura al revelar que "dos jueces no le dieron puntuación a la candidata venezolana", insinuando así que factores ajenos al merecimiento habrían influido en el resultado final.

Contraste de Opiniones: El Caso Zuleyka Rivera

En notable contraste con sus comentarios sobre Torres, Sousa se refirió de manera elogiosa a Zuleyka Rivera, Miss Universe 2006, a quien describió como una "gran reina". Rivera, quien también es puertorriqueña, tenía apenas 18 años cuando ganó la corona, lo que la convirtió en una de las ganadoras más jóvenes en la historia del certamen.

La diferencia en el tono utilizado por Sousa para referirse a ambas puertorriqueñas ha llamado la atención de seguidores y analistas, especialmente considerando que el reinado de Rivera fue uno de los más cortos en la historia de Miss Universe con aproximadamente 10 meses, mientras que Torres completó su año de reinado de manera tradicional.

El Legado de Dayanara Torres

Dayanara Torres tenía 18 años cuando fue coronada Miss Universe 1993 en Ciudad de México, convirtiéndose en la tercera puertorriqueña en obtener el título. Su victoria fue recibida con júbilo en Puerto Rico, donde fue recibida con un desfile tras su coronación.

Más allá del certamen, Torres construyó una exitosa carrera como actriz, modelo y presentadora, con especial popularidad en Filipinas, donde vivió durante varios años, participó en numerosas producciones televisivas y cinematográficas, e incluso aprendió tagalog. En años recientes, se ha convertido en una voz importante en la concientización sobre el cáncer de piel luego de revelar su propio diagnóstico y tratamiento exitoso contra el melanoma.

Hasta el momento, Dayanara Torres no se ha pronunciado públicamente sobre los comentarios de Sousa. La exreina, quien actualmente se dedica a labores de activismo contra el cáncer y es embajadora de la Melanoma Research Foundation, mantiene su atención en sus proyectos profesionales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube