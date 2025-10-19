El mensaje de Osmel Sousa por canonización de primeros santos del país: El cielo también habla con acento venezolano

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido Zar de la Velleza en Venezuela, Osmel Sousa, se pronunció este sábado sobre la canonización de los primeros santos venezolanos.

A través de sus redes, Sousa compartió un emotivo mensaje en el que asegura que en "el cielo también habla con acento venezolano".

Mensaje de Osmel Sousa

De acuerdo con el mensaje de su "alma se llena de una emoción inmensa, de esas que brotan del corazón cuando lo divino toca lo humano".

Asimismo, señala que "como venezolano y como católico, siento una alegría profunda, una gratitud que desborda el alma al ver que la Iglesia universal eleva a los altares a nuestro querido doctor José Gregorio Hernández y a la Madre Carmen Rendiles, dos tesoros de fe y de bondad nacidos en esta tierra bendita llamada Venezuela".

Osmel Sousa y su historia con el Dr. José Gregorio Hernández

En su escrito, el Zar de la belleza relató que "desde niño aprendí a ver en José Gregorio el reflejo del amor de Dios hecho servicio".

Agregó que "Su ciencia fue oración, sus manos fueron instrumento de caridad, y su vida, un canto de humildad al bien".

Mientras que sobre la Madre Carmen Rendiles, aseguró que "con su dulzura y su silencio, supo transformar el dolor en ofrenda, el trabajo en alabanza, y la sencillez en camino de santidad".

"Ambos son luz en medio de las sombras, consuelo para los enfermos, ejemplo para los que sirven, y esperanza para los que aún creemos que la bondad puede cambiar el mundo", aseguró Sousa.

"El cielo también habla con acento venezolano"

Adicionalmente, Sousa aseguró que "hoy, mi fe se hace más viva y mi orgullo más grande. Porque no hay mayor gloria para una nación que ver a sus hijos reconocidos por su santidad, por su entrega, por su amor sin límites".

Agregó que "Venezuela, mi amada tierra, hoy está de fiesta junto al cielo. Nuestra historia, tan herida y tan luminosa, se embellece con estos dos nombres que ya resplandecen entre los santos de Dios".

Resaltó que a pesar de haber nacido en Cuba, su corazón es "completamente venezolano", y agradeció a "esta tierra que sigue pariendo corazones santos. Pido a José Gregorio y a la Madre Carmen que sigan cuidando a nuestro pueblo, sanando nuestros cuerpos y nuestras almas, y guiándonos por el camino del bien y de la esperanza".

El Zar de la belleza finalizó su mensaje celebrando con "orgullo, con fe y con amor. Porque Venezuela también tiene santos. Porque el cielo también habla con acento venezolano".

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube