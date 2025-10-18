¡Boda a la vista! Gianpiero Fusco se compromete: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido influencer y creador de contenido, Gianpiero Fusco, se comprometió oficialmente con su pareja, Patricia Peña.

A través de sus redes, compartieron el romántico momento de la petición en matrimonio de la pareja.

¡Boda a la vista!

Patricia, conocida en las redes como @youselingclr, compartió el video que hicieron desde las icónicas casas blancas en Grecia, en el que lograron capturar la propuesta de Fusco.

Junto al video, Patricia escribió un emotivo mensaje en el que asegura que agradece "en privado, convenciéndome de que es real y honrando este momento en bucle".

Agregó que "nunca estuvimos jugando - por eso Dios nos guía y bendice cada día-, Recordándonos que El Amor es el mensaje ganador universal".

Adicionalmente, se despidió de sus seguidores "con el corazón lleno" y envió "un abrazo gigante de La Familia Divina (Sr. y Sra. Felina)".