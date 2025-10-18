Miss Venezuela se corona Miss Teen Universo: detalles de su triunfo

Suscríbete a nuestros canales

Este 18 de octubre, el certamen internacional Miss Teen Universo coronó a la venezolana Amira Moreno como su nueva reina global.

La joven oriunda del estado Lara, con apenas 16 años, se impuso en Jaipur, India, ante representantes de más de 30 países.

Su participación destacó por una puesta en escena poderosa, donde lució un traje típico inspirado en Doña Bárbara, ícono de la mujer llanera, fuerte y empoderada.

Miss Teen Universo: el giro que sorprendió al jurado

Amira Moreno no solo ganó la corona, sino que se convirtió en la primera venezolana en obtener el título en este certamen. Su performance, cargada de carisma, seguridad y coherencia escénica, marcó un punto de inflexión en la competencia.

Además, el jurado valoró su respuesta en la ronda de preguntas, donde abordó temas de liderazgo juvenil y empoderamiento femenino con claridad y convicción.

Un certamen que celebra la diversidad y el talento

Desde su creación, Miss Teen Universo promueve valores como la inteligencia, el talento y la autenticidad. Cada año, miles de adolescentes compiten en rondas regionales y nacionales para representar a sus países.

Este 2025, el evento reunió a participantes de América, Europa, Asia y África, consolidando su reputación como plataforma global de expresión juvenil.

Proyección futura y misión social

La organización Teen Universe confirmó que la nueva reina participará en campañas sociales y educativas en distintos países.

Su rol incluirá charlas sobre autoestima, liderazgo y prevención de violencia digital.

