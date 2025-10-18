El lado más humano de la fama: artistas latinos que cambiaron vidas con sus fundaciones

Suscríbete a nuestros canales

Latinoamérica está llena de talento, pero también de corazones comprometidos. Algunos de sus artistas más famosos no solo brillan en los escenarios, sino que usan su influencia para construir oportunidades para quienes más lo necesitan y en Ronda te nombramos algunos:

Shakira — Fundación Pies Descalzos

Shakira guarda un propósito que trasciende la música: cambiar la vida de miles de niños colombianos a través de la Fundación Pies Descalzos. Lo que comenzó como un gesto solidario tras el impacto de la violencia en su país, se ha convertido en una de las organizaciones educativas más influyentes de América Latina.

En 1997, cuando Shakira apenas comenzaba a conquistar el mundo con ¿Dónde están los ladrones?, también decidió devolver algo a las comunidades que la vieron crecer. Inspirada por la desigualdad que presenció en su natal Barranquilla, fundó Pies Descalzos, una organización sin fines de lucro dedicada a brindar educación de calidad, nutrición y apoyo integral a niños en situación de vulnerabilidad.

La fundación no se limita a donar recursos: construye escuelas completas con programas integrales en zonas donde antes no existía infraestructura educativa.

Juanes — Fundación Mi Sangre

Fundada en 2006, Fundación Mi Sangre nació del deseo de Juanes de ayudar a quienes más sufren las consecuencias del conflicto armado en su país. Víctimas de minas antipersonales, jóvenes desplazados y comunidades afectadas por la violencia encontraron en la organización un refugio donde no solo reciben apoyo, sino también oportunidades de crecimiento y desarrollo.

La fundación ofrece programas de prevención de violencia, educación musical y formación en liderazgo juvenil, con especial énfasis en jóvenes y adolescentes de comunidades vulnerables.

