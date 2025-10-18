Miss Filipinas gana el Miss Grand Internacional: Venezuela queda en este puesto

Suscríbete a nuestros canales

Este 17 de octubre, el certamen Miss Grand International 2025 culminó con una noche de emociones intensas y discursos memorables.

La representante de Filipinas, Emma Mary Tiglao, se alzó con la corona tras una final marcada por el abrazo solidario de Miss Tailandia, quien quedó como primera finalista.

La gala, celebrada con despliegue internacional, incluyó a Miss Grand Venezuela entre las cinco finalistas, consolidando su presencia en el escenario global de la belleza y el activismo.

Venezuela entre las mejores: orgullo nacional en el Top 5

Junto a Filipinas y Tailandia, las representantes de Ghana, España y Venezuela completaron el Top 5. La venezolana logró posicionarse como cuarta finalista, destacando por su elegancia y contundencia en la ronda de preguntas.

Durante el desfile en traje de gala, las cinco finalistas respondieron una pregunta sobre estafas digitales y trata de personas, un tema que exigió reflexión y conciencia global.

Miss Grand Internacional: Emma Mary Tiglao una reina con voz social

En su discurso final, la nueva Miss Grand International instó al mundo a mantenerse informado y empoderado frente a las amenazas en línea. “Los estafadores son una forma de guerra moderna”, afirmó con firmeza.

La filipina se convirtió en la vocera de los vulnerables, marcando un precedente en el certamen por su enfoque humanitario y su llamado a la acción global.

Próxima edición será en India

La organización confirmó que el Miss Grand International 2026 se celebrará en India, país que acogerá la próxima generación de reinas con enfoque social.

Con esta edición, Venezuela reafirma su lugar en el circuito internacional de belleza, mientras Filipinas celebra una victoria que trasciende la pasarela.

