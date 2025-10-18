Regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: anuncian la gira de conciertos del 2026

Suscríbete a nuestros canales

La icónica banda española La Oreja de Van Gogh (LOVG) ha confirmado oficialmente su regreso a los escenarios con la vocalista Amaia Montero e inmediatamente ha revelado los detalles de una extensa gira de conciertos por España para el año 2026.

Este anuncio se produce tras una reestructuración interna que incluye la salida del guitarrista Pablo Benegas.

El nuevo tour, denominado “Tantas Cosas Que Contar”, celebrará la reunión de la formación original y servirá como un recorrido nostálgico por los grandes éxitos de la banda.

El nombre de la gira rinde homenaje a su álbum fundamental ‘El Viaje de Copperpot’, que conmemora 25 años desde su lanzamiento.

Una Gira de Quince Conciertos para 2026

La gira, que iniciará en el mes de mayo de 2026, contará con un total de quince presentaciones a lo largo de España. Los integrantes de la banda han expresado su entusiasmo en redes sociales, asegurando que “volver a estar juntos es mágico y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario”.

El grupo destacó su deseo de “salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.

Fechas y Ciudades Confirmadas:

Bilbao 9 de mayo Bizkaia Arena BEC!

Madrid 28 y 29 de mayo Movistar Arena

Albacete 6 de junio

Murcia 13 de junio

Sevilla 26 de junio

Fuengirola 27 de junio

Gijón 10 de julio

Donostia 31 de julio

Santander 21 de agosto

Valladolid 27 de agosto

Valencia 4 de septiembre

A Coruña 11 de septiembre

Zaragoza 9 de octubre

Barcelona 6 de noviembre

Pamplona 20 de noviembre

Venta de Entradas

Las entradas para todas las fechas de la gira estarán disponibles a partir del próximo lunes 20 de octubre a las 12:00 horas (hora local), y se podrán adquirir exclusivamente a través de la página web oficial del grupo.

La reunión de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh promete ser uno de los acontecimientos musicales más relevantes del panorama español y latinoamericano para el año 2026.

