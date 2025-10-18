Cronograma de actividades: así celebra Miami el centenario de Celia Cruz

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Miami se prepara para la conmemoración del centenario del nacimiento de Celia Cruz (1925-2003), la legendaria "Reina de la Salsa".

A partir de la próxima semana, la ciudad realizará una serie de eventos que celebran la vida, el legado musical y el impacto cultural de la artista, con actos que van desde misas de recordación hasta exposiciones de moda y un gran concierto sinfónico.

Actos centrales y conmemoración

El evento principal tendrá lugar el martes 21 de octubre, fecha exacta del natalicio de la cantante. La Fundación Celia Cruz ha convocado una misa de conmemoración en la emblemática Ermita de la Caridad, el Santuario Nacional dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba.

Celebración con ritmo y exhibición de moda

La fiesta de cumpleaños comenzará un día antes, el lunes 20 de octubre, en el Museo de los Zapatos de Miami (ubicado en el Hotel Intercontinental). Este festejo incluirá música en vivo, un gran pastel y la creación de una tarjeta de felicitación comunitaria que los visitantes podrán firmar.

Además, durante todo el mes de octubre, el museo exhibe la aclamada muestra ‘Dancing Shoes: A Legacy in Motion’. La exposición rinde tributo a una de las facetas más icónicas de Celia Cruz: sus llamativos zapatos tipo voladizo de plataforma, diseñados por el mexicano Miguel Nieto.

"Sus zapatos eran más que un adorno; contenían el ritmo de su historia", destaca el museo, celebrando cómo el calzado de la artista se convirtió en una extensión de su vibrante personalidad escénica.

Broche de oro sinfónico

El ciclo de homenajes culminará el 22 de noviembre con el espectáculo ‘Celia Sinfónica’ en el teatro Ziff Ballet Opera House. La Orquesta Sinfónica de la Universidad Internacional de Florida (FIU) reinterpretará los himnos más conocidos de la cantante, como ‘La vida es un carnaval’ y ‘Quimbara’.

El concierto se anuncia como "un viaje musical y visual" que honrará la vida y el legado de la "Guarachera de Cuba" a través de sofisticados arreglos orquestales y proyecciones escénicas.

