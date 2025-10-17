El tenor secreto de Trump: Andrea Bocelli ofrece una serenata privada en el despacho oval

Suscríbete a nuestros canales

El tenor de fama mundial Andrea Bocelli visitó hoy la Casa Blanca, donde ofreció una interpretación privada para el presidente Donald Trump en el Despacho Oval.

El tenor italiano cantó su icónica canción "Con te partirò" (Por ti volaré) durante su encuentro con el presidente.

Imágenes y videos del momento fueron compartidos por la Casa Blanca, mostrando al presidente Trump y a Bocelli sentados frente a frente en el Resolute Desk..

El presidente Trump informó a los periodistas tras la visita de Bocelli que el aclamado cantante tiene previsto actuar en la Casa Blanca el próximo 5 de diciembre.

Bocelli, es un conocido amigo del presidente Trump desde hace años, y su visita estuvo marcada por la esperada reunión con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Bocelli ha actuado para presidentes en la Casa Blanca en ocasiones anteriores, como en 1998 para Bill Clinton, y también ha cantado en eventos privados para el presidente Trump en su club de Mar-a-Lago.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube