Historia de los tatuajes de Cazzu: cómo la música y su vida le marcan la piel

Auténtica, intensa y sin miedo a mostrar sus cicatrices, así es Cazzu. La trapera argentina volvió a abrir su corazón al hablar de los tatuajes que cubren su piel, cada uno con una historia que marca un capítulo de su vida, la artista confesó que su cuerpo es un mapa de su evolución personal y profesional.

El tatuaje en la cara: un símbolo de transformación

Cazzu recuerda con emoción el pequeño corazón que lleva en su rostro:

“Tenía unos 22 años, estaba intentando vivir de la música, y recuerdo que mi primer álbum salió y gané mi primer dinero. Fue un momento único, de esos que te marcan para siempre”, cuenta la artista.

Ese símbolo no solo representa un triunfo profesional, sino también un recordatorio de la valentía de apostar por su sueño.

“Me tatué la cara porque era la forma de abrazar esta nueva vida, de decirme a mí misma que podía vivir de la música”, añade.

Tatuajes familiares y sueños plasmados en tinta

El primer tatuaje de Cazzu fue dedicado a su hermana: una frase que decía “Siempre vas a ser la flor más bella de mi jardín”. Con el tiempo, sus tatuajes se convirtieron en un diario visual de sus experiencias. Desde un micrófono que surgió de un sueño profético, hasta serpientes que representan éxito y superación, cada diseño tiene un mensaje íntimo. “La serpiente de ese sueño significaba que iba a tener éxito; tatuarla fue un augurio que hoy se cumple”, explica la cantante.

Ideas infinitas y momentos personales

Entre sus tatuajes destaca un símbolo de infinito en su interior, que refleja la creatividad sin límites de Cazzu. Otros, como el tachado de la palabra “inseguridad”, representan etapas de su vida y su evolución personal. La artista confiesa que aunque ahora algunos tatuajes son solo estéticos, la mayoría siguen contando su historia, desde sus inicios en la música hasta su relación con sus fans.

Mirando al futuro: un tatuaje para su hija

Cazzu también piensa en el significado de futuros tatuajes, especialmente para su hija:

“Todavía no lo tengo, porque quiero que sea algo íntimo y especial. Me gustaría tatuarle una carita suya que hace y guardarla para siempre”, comparte.

Su pasión por la música y la familia se refleja en cada tinta, desde homenajes a su mamá y hermana hasta referencias a giras y discos que marcaron su carrera.

No todos los tatuajes han sido fáciles: algunos dolieron más que otros, como uno en la nalga que dice “cumbia”. Sin embargo, Cazzu celebra cada uno como un recuerdo indeleble de su camino, sus logros y su identidad. “Cada tatuaje tiene su historia; son como un vino que se añeja, cada uno refleja quién soy en ese momento”, concluye.

