Shakira reinventa 'Hips Don't Lie con una combinación de géneros inesperada: estos son los artistas que la acompañan

Treinta años después de consolidarse con Pies Descalzos, Shakira vuelve a poner el foco en su música con un proyecto que mezcla nostalgia y frescura. La cantante anunció que trabaja junto a Ed Sheeran y el joven artista urbano Beéle en una reinterpretación de Hips Don’t Lie, uno de los éxitos más emblemáticos de su carrera.

El primer adelanto llegó en forma de un breve vídeo publicado en redes sociales, a propósito de su post por su 30 aniversario en la música, donde entre las publicaciones se ve a Shakira entonando el estribillo, Sheeran tocando su guitarra acústica y Beéle aportando un toque urbano único. El clip termina con un mensaje enigmático:

“Prepárense para algo especial”, lo que ha encendido la curiosidad de millones de seguidores.

Ed Sheeran: la voz que transforma el clásico

La colaboración con Sheeran no es improvisada. Según Shakira, ambos habían intercambiado ideas y explorado posibilidades durante años, pero nunca encontraban el momento adecuado. “Siempre supe que Ed aportaría algo distinto a la canción”, confesó la colombiana a Variety. Su guitarra y su estilo folk-pop prometen darle a Hips Don’t Lie una reinterpretación fresca sin perder la esencia del original.

Este proyecto forma parte de una serie de iniciativas de Shakira para revisitar su discografía y acercarla a nuevas generaciones, fusionando sonidos que cruzan fronteras y estilos musicales.

Beéle: el toque urbano que conecta generaciones

El tercer integrante de esta versión es el talento barranquillero Beéle, quien aporta un estilo melodía autóctonos, creando un puente entre el legado musical de Shakira y la nueva ola urbana.

“Es parte de mi pueblo y representa la nueva generación. Tenerlo en la canción era algo natural”, explicó la artista.

La fusión de lo latino, lo británico y lo urbano genera una mezcla inesperada, que ya despierta comentarios positivos y predicciones sobre un éxito global inminente.

Revisitar el pasado para crear algo nuevo

Más allá del hit, esta reinterpretación también celebra los aniversarios de los álbumes que marcaron la carrera de Shakira: Pies Descalzos y Oral Fixation (Vol. 1 & 2). La cantante ha reflexionado sobre cómo su estilo ha evolucionado y cómo estos proyectos le permiten unir pasado, presente y futuro en su música.

“Hips Don’t Lie fue una canción que conectó con el mundo, y quería que su versión actual mantuviera esa energía, pero agregando nuevas capas y matices que resonaran con las audiencias de hoy”, afirmó la barranquillera.

Expectativa global

La canción se estrenará oficialmente el 22 de octubre en plataformas digitales y desde ya con la combinación de Shakira, Ed Sheeran y Beéle, la industria musical espera un lanzamiento que no solo reviva un clásico, sino que también marque un antes y un después en la reinterpretación de hits internacionales.

