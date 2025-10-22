El comentario de Shakira sobre Bad Bunny en el Super Bowl que desató opiniones en redes ¿Halago o indirectas?

Suscríbete a nuestros canales

Desde que la NFL confirmó que Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl, las redes no han parado de hablar del tema. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando Variety publicó una entrevista en la que Shakira, una de las artistas que ha dejado huella en ese escenario, ofreció su opinión sobre la histórica elección.

La colombiana, que en 2020 compartió el show con Jennifer López, recordó lo difícil que fue lograr que su presentación incluyera canciones en español, en un momento donde muchos consideraban “arriesgado” usar el idioma en un evento dominado por artistas anglosajones. “En su momento fue una decisión audaz”, comentó con tono reflexivo, y de inmediato su respuesta encendió las redes sociales, donde no faltaron las interpretaciones: ¿elogio, advertencia o una sutil reivindicación?

“¡Ya era hora!”

Aunque Shakira no dudó en expresar su admiración por el ascenso del intérprete de Tití me preguntó, fue su expresión “¡Ya era hora!” la que se volvió tendencia mundial. En apenas segundos, la frase fue tomada por algunos como un mensaje de celebración hacia Bad Bunny y por otros como una indirecta dirigida a la industria musical, que tardó años en darle espacio a la cultura latina en el evento más visto del planeta.

“Estoy muy orgullosa de él. Representa no solo nuestra cultura, sino también la universalidad de la música en español. Es el momento perfecto para una actuación como esta”, añadió la barranquillera, reforzando su idea de que la música latina ya no es una invitada en los escenarios internacionales, sino una fuerza dominante que define tendencias y conquista audiencias sin traducciones ni filtros.

Orgullo, ego y la inevitable comparación

Aun con sus palabras de apoyo, las comparaciones fueron inevitables. Muchos recordaron las tensiones que rodearon su propio show junto a Jennifer López, un espectáculo que, pese a su impacto global, estuvo marcado por rumores de rivalidad y desacuerdos sobre el protagonismo. En redes, los fans de Shakira aseguraron que la artista “abrió el camino” para que Bad Bunny llegara a ese nivel de reconocimiento.

Así y con solo una frase, Shakira logró lo que pocos: desplazar parte del protagonismo del Super Bowl hacia su propia historia y, una vez más, recordar que cuando se trata de música latina en los grandes escenarios, su nombre sigue siendo imposible de ignorar.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube