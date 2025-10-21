En video: Diosa Canales enciende las expectativas desde otro continente con su inesperada llegada a un nuevo reality show

Suscríbete a nuestros canales

La segunda temporada del popular reality show dominicano “La Casa de Alofoke 2” se ha centrado, desde su estreno, en la participación de la vedette y artista venezolana Diosa Canales. Su ingreso a la casa de convivencia, que comenzó su transmisión 24 horas el pasado 20 de octubre, inyectó al programa una dosis intensa de controversia y sensualidad.

Producido por Alofoke Media Group y dirigido por Santiago Matías, el reality es una ambiciosa apuesta del entretenimiento digital caribeño. La producción, que busca superar los éxitos de su temporada inicial, reunió a 20 personalidades diversas que compiten por un premio que incluye una alta suma de dinero y un vehículo de lujo.

El reality show no perdió tiempo en romper marcas, en su primera hora de emisión, “La Casa de Alofoke 2” registró más de 4 millones de visualizaciones, confirmando el gran poder de convocatoria de su formato digital. La inclusión de Diosa Canales en el reparto se interpreta como una movida estratégica para asegurar el flujo constante de contenido viral y la atención del público internacional.

La venezolana entró bailando un “dembow”, a la vez que lucía un traje que resaltaba su voluptuosa figura, en el cual tenía estampadas las banderas de Venezuela y República Dominicana.

Cabe destacar, que Diosa Canales se suma a un variado elenco de otras 20 personalidades provenientes de diferentes países, entre las que destacan la creadora de contenido caraqueña Daniela Barranco, a la vez que se espera la incorporación de la legendaria estrella de televisión peruano-mexicana Laura Bozzo.

La artista venezolana, junto con sus compañeros de casa, permanecerá bajo el monitoreo constante de las cámaras en Lantica Studios, en Juan Dolio. Su habilidad para generar espectáculo y sostener la polémica será clave en el desarrollo del reality, en el que se espera una competencia de convivencia, talento y mucha personalidad.

