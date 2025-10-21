Se filtran fotos del padre de Greeicy: así fue la detención de Luis Alberto Rendón

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas semanas, un escándalo judicial sacudió al mundo del entretenimiento colombiano tras la captura de Luis Alberto Rendón Melo, padre de la reconocida cantante Greeicy Rendón, conocido también en el ámbito musical como 'el Cachorro'.

Según se pudo conocer, el padre de la cantante enfrenta graves cargos por los presuntos delitos de secuestro simple y tortura de dos trabajadores de una finca en Ríonegro, Antioquia.

La noticia y la difusión de fotografías de Rendón durante las audiencias preliminares han generado gran impacto en redes sociales, llevando el caso a la luz pública. El medio Semana obtuvo la primera foto del sujeto al momento de ser detenido, donde aparece rodeado de dos policías.

Caso del padre de Greeicy Rendón

Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en mayo de 2023, cuando la casa de descanso de Greeicy Rendón y su pareja, Mike Bahía, fue objeto de un millonario hurto. Desapareció una caja fuerte que contenía joyas y dinero en efectivo, cuyo valor superaba los 1.000 millones de pesos colombianos.

En su afán por recuperar los objetos robados, Luis Alberto Rendón supuestamente inició una "cacería" contra quienes consideraba responsables: dos trabajadores de la misma propiedad.

La Fiscalía presentó en la audiencia escalofriantes testimonios que detallan los actos de violencia. Se acusa a Rendón Melo de haber entregado a los dos trabajadores a cinco hombres armados y encapuchados.

Los testimonios indican que las víctimas fueron amarradas, golpeadas con martillos y la cacha de revólveres, e incluso sometidas a la temida técnica de la tortura con agua, donde les introducían una manguera en la garganta para forzarlos a confesar la ubicación de la caja fuerte.

Un detalle impactante revelado fue que uno de los trabajadores, que utiliza audífonos por una discapacidad auditiva, los perdió a causa de los golpes, quedando limitado durante gran parte del sometimiento.

Decisión judicial sobre Luis Alberto Rendón

Tras la evaluación de las pruebas, las autoridades tomaron una decisión sobre la situación judicial de Luis Alberto Rendón, y el padre de la cantante debe cumplir una medida de aseguramiento en su domicilio, lo que implica que permanecerá bajo vigilancia de las autoridades mientras el proceso penal sigue su curso.

De ser hallado culpable de secuestro y tortura agravada, podría enfrentar una pena significativa, dada la gravedad de los delitos imputados por la Fiscalía.

El caso continúa en desarrollo, y las declaraciones de las víctimas resultan cruciales para determinar la responsabilidad de Luis Alberto Rendón en estos graves hechos que han puesto a la familia de la artista en el centro de la atención mediática.

