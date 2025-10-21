“La mujer del camarote 10”: todo sobre el nuevo thriller que arrasa en Netflix

Suscríbete a nuestros canales

La mujer del camarote 10 ha irrumpido con fuerza en el catálogo de Netflix, posicionándose como número uno en más de 55 países y acumulando más de 21 millones de reproducciones durante su primera semana disponible en la plataforma. La película no solo ha desbancado a otros fenómenos recientes como Las guerreras K-Pop, sino que se mantiene como la producción más vista en territorios como España, donde lidera el ranking de películas más reproducidas.

Este thriller protagonizado por Keira Knightley adapta la novela homónima de Ruth Ware, siguiendo la historia de Laura "Lo" Blacklock, una periodista que durante un viaje de trabajo a bordo de un lujoso yate es testigo de cómo alguien cae al mar, aunque nadie a bordo le cree porque la supuesta víctima no constaba en la lista de pasajeros. La cinta está dirigida por Simon Stone, quien ya había dirigido para Netflix La excavación.

Knightley y un Elenco Estelar

Keira Knightley lidera un reparto de lujo en su papel de Laura Blacklock, la periodista determinada a descubrir la verdad a pesar del escepticismo generalizado. La actriz es acompañada por un ensemble de reconocidos talentos que incluye a Guy Pearce como Richard Bullmer, el esposo de la millonaria noruega que organiza el evento; Kaya Scodelario como una influencer; Hannah Waddingham como una galerista de arte; y Gugu Mbatha-Raw como la editora de Laura.

La interpretación de Knightley ha sido señalada como uno de los pilares que sostiene la película. Según la crítica de Diez Minutos, "Knightley, en el papel de Lo, está excepcional, dotando a su interpretación de una sensación de agonía, temor, sospecha y perseverancia. Su incomodidad con los amigos de Richard y Anne es instantánea, y su lenguaje corporal está siempre al límite".

Misterio al Estilo Agatha Christie

La estructura narrativa de La mujer del camarote 10 ha sido frecuentemente comparada con las novelas de Agatha Christie, presentando un misterio de sospechosos múltiples en un espacio confinado. El guion, coescrito por el propio director Simon Stone junto a Joe Shrapnel y Anna Waterhouse, adapta la novela de Ware manteniendo los elementos clave del thriller psicológico.

Con su imparable marcha en los rankings de Netflix y su capacidad para mantener conversaciones simultáneas en decenas de países, La mujer del camarote 10 se consolida como otro éxito para la plataforma de streaming.

