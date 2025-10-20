Chepa Candela: Paulina Rubio enfrenta nuevos problemas legales…

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz inicio de semana!!! a todos, toditos, todos… Una vez más, les digo: ¡Aquí estoy! yyy ¡Aquí me tienen!... lista para batirles lo más calientico de la “movida farandulera” donde el chisme –materia prima y elaborada de esta vibrante y muy leída columna… ¡Duélale a quien le duela! – no podrá faltar ¡jaaamaaás!...

Paulina Rubio

Yyy entrando de lleno en materia, les bato que la PAULINA RUBIO volvió a meterse de ¡cabeza, tronco y extremidades! en el ojo del huracán; y es que recientemente fue desalojada de su lujosa mansión en Miami por mantener una millonaria deuda y ocupación ilegal sobre el inmueble… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) dizque La Chica Dorada de México incumplió con el contrato de arrendamiento de la exclusiva propiedad del Estado de La Florida, y en consecuencia, le hicieron de “chivo” los tamales… Varios medios de comunicación social del país azteca han divulgado que el arrendador presentó una demanda contra la cantante en un tribunal de Florida, y de acuerdo con los documentos judiciales, Rubio se quedó en la casa por 15 días más allá de la fecha de vencimiento del contrato, sin el consentimiento del dueño, lo que podría clasificarse como una ocupación no autorizada según las normativas locales… Según el “mono” (¡¡¡diiigooo!!!) la deuda que arrastra la polémica cantante asciende a más de 110 mil dólares, yyy a pesar de que la artista no ha dado declaraciones públicas al respecto, cuentan los chismosos de oficio que sus abogados ya están atendiendo las acusaciones y están buscando una mediación rápida y efectiva fuera de los tribunales para evitar que la Paulina tenga que volver a juicios incómodos y, por supuesto, mediáticos…

Jordan Mendoza

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el JORDAN MENDOZA está haciendo de tripas corazón para mantener el ánimo arriba dentro del reality show “Las Estrellas Bailan en Hoy”, un proyecto que al principio lo tenían “very happy” (dígase: con su sonrisa de oreja a oreja), pero tras descubrir las habilidades de su compañera de baile, el artista venezolano anda de capa caída y haciendo puchero… Yyy es que cercanos y allegados a esta parejita, me soplaron en tutta la patita de mi oreja izquierda, que el Jordan está sufriendo de ansiedad y desespero tras ver que la Felicia Mercado (su compañera de acting) no sabe menear ni el café de las mañanas, ocasionando que todo el esfuerzo que él le imprime al reto sobre el escenario se vaya directito al caño… Aun y con todas las bajas puntuaciones que han recibido este par de dos en estas últimas semanas, el Jordan Mendoza ique tratará de menearse más que mamón en boca e´vieja en este nuevo ciclo de evaluaciones que le esperan, buscando de algún modo mantenerse fijo en la pícola pantalla mexicana y así evitar que lo saquen de la jugada… ¡Peeerooo!... Él está claríiiito de que un solo árbol no da suficiente sombra, y por eso se metió entre ceja y ceja persuadir a la Felicia y ver si logra ablandar esa tabla de planchar, porque, ¡mijita!, a esta mujer le falta mucho swing, y a él paciencia suficiente para calarse semejante cabilla…

Maria Andreina Abrahamz

Yyy variando el “parling”, les cuento que la MARÍA ANDREÍNA ANBRAHAMZ (hermana no grata de la actriz, Hilda Abrahamz) salió al ruedo digital para informar a través de un comunicado presentado en sus historias de Instagram, que en efecto quedó disuelto, cancelado y borrado de su plan de vida el matrimonio que anunció con ¡bombos y platillos! junto al merenguero, Elvis Crespo; un romance que inició en diciembre del 2024, pero con el paso de los días se enfrió y en consecuencia cada quien tomó su rumbo… La empresaria venezolana, y exreina de belleza, aprovechó el flujo de sus redes sociales para decir que está pasando el guayabo, y que le agradece a todos los que le han preguntado de manera curiosa e insistente cómo se siente; destacando que al momento su primera opción es su bienestar y el cuidado absoluto de sus proyectos y empresas… ¡Fin!...

