Niurka soltó la lengua sobre la polémica entre Lupillo y Belinda: ¿A quién defendió? Esto dijo

Niurka Marcos volvió a demostrar por qué sigue siendo la voz más irreverente del espectáculo. Durante un encuentro con los medios, la cubana fue cuestionada sobre la controversia entre Lupillo Rivera y Belinda, luego de que la cantante interpusiera una denuncia en su contra. Sin rodeos y con su clásico tono desafiante, la vedette aseguró que Lupillo “tiene todo el derecho de contar su versión” y que nadie puede prohibirle hablar de sus propias experiencias.

Fiel a su estilo, Niurka soltó una frase que rápidamente se viralizó: “El que no quiere que hablen de él, que le haga firmar una carta de confidencialidad antes de acostarse con él”. Para ella, el cantante no está haciendo nada ilegal, solo compartiendo su punto de vista sobre una historia que también le pertenece. “Cada quien tiene derecho a expresarse, a desahogarse, a contar lo que vivió”, añadió sin filtros.

Niurka lanza dardo contra Belinda y habla de “mala vibra”

La también actriz calificó la decisión de Belinda como una acción cargada de negatividad. “Meter demandas por eso es atraer mala energía... Las demandas solo desgastan y contaminan. Él habló desde su experiencia, desde su verdad. No hay que dramatizar tanto”, sentenció entre risas.

El abogado de Lupillo desmiente los rumores

Por otro lado, el abogado Alonso Beceiro, representante de Lupillo Rivera, explicó detalles del proceso legal que enfrenta el cantante. Según él, la denuncia presentada por Belinda fue mal planteada y no se sostiene en los hechos. “Ella basa la acusación en la supuesta difusión de videos íntimos, pero eso no existe”, declaró en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Beceiro aclaró que, hasta el momento, no hay material con contenido erótico o sexual difundido por Lupillo, por lo que la denuncia no encaja en la categoría de discriminación ni violación a la intimidad. “Él solo habló de una relación pasada que ella misma reconoció. No hay delito en eso”, puntualizó el abogado.

