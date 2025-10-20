Stephany Abasali se roba las miradas: sus apariciones más espectaculares antes del Miss Universe 2025

Suscríbete a nuestros canales

Desde que fue coronada Miss Venezuela 2024, Stephany Abasali ha sabido mantener la atención del público y la prensa internacional. Su partida hacia el extranjero marcó el comienzo de una etapa de intensa exposición mediática y una agenda repleta de compromisos, desfiles y apariciones públicas que han elevado su perfil como una de las favoritas rumbo al Miss Universe 2025.

Brillo neoyorquino: la aparición que todos comentaron

Su llegada a Nueva York fue uno de los momentos más comentados de su gira. Stephany deslumbró en la Gran Manzana con un outfit blanco crema compuesto por una falda short, suéter tejido y una chaqueta tipo blazer corto, complementado con botas hasta debajo de las rodillas, todo en el mismo tono monocromático. El look, descrito por expertos de moda como “poderosamente minimalista”, reflejó su impecable sentido del estilo y su dominio de la elegancia sutil.

Su presencia no pasó desapercibida entre los medios hispanos, que destacaron cómo la venezolana ha logrado proyectar una imagen fresca, moderna y lista para conquistar el escenario universal.

Fashion Show Aroma Gala: una reina con causa

Participó en el Fashion Show Aroma Gala, un evento benéfico donde compartió pasarela con destacadas figuras de la moda latina. Allí apareció con un vestido blanco de líneas suaves que dejaba ver sutilmente su pierna al andar. El diseño, elegante y sofisticado, destacaba detalles artesanales en el pecho que realzaban su porte y su figura.

Su participación no solo fue un derroche de glamour, sino también de compromiso social.

Beyond The Crown: sensualidad y estilo en verde

Un día antes del desfile benéfico, Stephany se robó el protagonismo en el evento Beyond The Crown, donde lució un vestido verde de flecos con abertura frontal y una larga cola posterior. Completó el look con tacones dorados y una cartera de mano a juego, combinando sensualidad y elegancia en perfecta armonía.

Aunque este outfit fue algo criticado por expertos en la moda en moda, no se negó que la elegancia de Abasali y seguridad en la pasarela la mantienen en una buena posición para representar a Venezuela.

Stephany ante las cámaras: la reina mediática del momento

Además de sus apariciones en pasarelas, Stephany ha protagonizado diversas entrevistas para Telemundo, donde habló sobre su preparación, sus expectativas para el certamen y la importancia de representar con orgullo a su país. Con naturalidad y carisma, ha logrado conectar con el público latino que ya la considera una de las grandes promesas de la edición 2025 del Miss Universe.

Cada aparición, cada entrevista y cada paso en su agenda internacional parecen diseñados para consolidar una imagen integral: la de una mujer bella, preparada y auténtica, que no solo busca una corona, sino dejar una huella en la historia de la belleza venezolana.

