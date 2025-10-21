La Tigresa del Oriente revive "Thriller": ¿Cómo transformó el clásico de Michael Jackson?

Suscríbete a nuestros canales

La artista peruana que se consolidó como un fenómeno viral de la música, La Tigresa del Oriente, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un lanzamiento tan inesperado como festivo.

Juana Judith Bustos Ahuite, nombre real de la cantante, decidió rendir un vibrante homenaje al "Rey del Pop", Michael Jackson, con un cover de su clásico atemporal: "Thriller".

El lanzamiento que se dio a través de sus redes sociales, no es una simple interpretación, sino una reinvención total del tema original, fusionando el terror pop de Jackson con el inconfundible "toque amazónico" que caracteriza a La Tigresa.

La Tigresa del Oriente sigue fiel a su estilo

La artista peruana no solo grabó la canción, sino que también presentó un videoclip inspirado en la estética del icónico "Thriller" de 1983. La versión integra ritmos latinos y de cumbia amazónica, transformando el clásico de funk-pop en una pieza bailable con el peculiar y enérgico timbre de voz de la artista.

Además, la Tigresa aparece caracterizada para la ocasión, manteniendo su famoso animal print y maquillaje llamativo, pero adaptándolos a la temática de los muertos vivientes. El resultado es una pieza que, lejos del terror, se acerca más al folclor y al sentido del humor que la han catapultado a la fama global.

Este homenaje a Michael Jackson se suma a una prolífica lista de covers que la artista ha producido a lo largo de su carrera, demostrando su versatilidad y su talento para mantenerse vigente en las plataformas digitales:

Rock y Pop: Ya versionó éxitos como "Nada Personal" de Soda Stereo y "Satisfacción" de The Rolling Stones.

Dance y Electrónica: También adaptó temas como "Smooth Operator" de Sade y "Gypsy Woman" (rebautizada como "Ella es indigente").

Fenómenos Virales: Incluso se ha subido a la ola de tendencias con canciones inspiradas en fenómenos como "El Juego del Calamar" y la popular "Despacito".

Su cover de "Thriller" ya aenera una ola de comentarios y reacciones en las redes muy positivas.

