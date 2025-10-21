¡Celebrará su divorcio! La impactante movida de Nicole Kidman tras su separación con Keith Urban

Suscríbete a nuestros canales

Las amigas más cercanas de Nicole Kidman en la industria se han unido para apoyarla en este momento de transición. Según revela una fuente exclusiva a People, la actriz está afrontando su divorcio de Keith Urban con una actitud notablemente positiva, rodeada de "lo que más le importa": su carrera, su familia y sus amigas.

Naomi Watts, Reese Witherspoon y Sandra Bullock - compañeras de la australiana por más de dos décadas - estarían organizando una celebración especial que va más allá de una simple fiesta. La fuente detalla que "quieren que vuelva a ilusionarse con su futuro", conceptualizando el evento como una ceremonia simbólica que marque "el final de algo viejo y el comienzo de algo nuevo".

Los Detalles de la Celebración

La publicación Woman's Day ofrece detalles exclusivos sobre los preparativos que estarían en marcha. Según sus fuentes, las amigas ya trabajan en las invitaciones y en una decoración que incluiría pancartas y piñatas, creando una atmósfera festiva y liberadora .

El concepto central giraría en torno al renacimiento personal y profesional de Kidman. "La idea es celebrar en una sala llena de hombres atractivos: eso es exactamente lo que necesita", añade la fuente, destacando el tono de empoderamiento que caracterizará el evento. Más que una "fiesta de divorcio", se perfila como una declaración de independencia y nuevo comienzo.

Enfoque Profesional Sin Pausa

Mientras su vida personal atraviesa este cambio, Nicole Kidman mantiene un ritmo profesional imparable. Fuentes cercanas a la actriz describen su actitud actual como llena de "fuerza" y "ganas de empezar de nuevo", enfocándose con intensidad en sus proyectos profesionales.

Su agenda incluye adaptaciones televisivas de "Margo's Got Money Troubles" y "Scarpetta", además de la tan esperada tercera temporada de "Big Little Lies" - serie que comparte con Reese Witherspoon - y la secuela de "Prácticamente magia", el film que originalmente protagonizó junto a Sandra Bullock en 1998. Kidman afronta estos compromisos "con ansias", según confirman desde su entorno.

La Estabilidad Familiar Como Base

Recién llegada a Nashville después de cumplir compromisos profesionales en Europa, Nicole Kidman muestra "una energía renovada", según observan quienes la conocen. La actriz prioriza el cuidado de sus hijas Sunday Rose y Faith Margaret, apareciendo recientemente con ellas en el desfile de Chanel durante la Paris Fashion Week.

Desde su entorno más íntimo destacan que "no es de las que se arrepienten" y que "cree que todo pasa por algo", prefiriendo mirar hacia adelante con optimismo.

