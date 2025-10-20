Prince Julio César revela detalles sobre su estado de salud: Me tenía que apartar

Suscríbete a nuestros canales

En una declaración pública ofrecida al programa "Sábado en la noche", Prince Julio César acalaró su reciente ausencia en la industria del espectáculo y los certámenes de belleza. El diseñador confesó que su inesperada pausa se debió exclusivamente a "cuestiones de salud totalmente privadas", que requirieron de su completo alejamiento de las cámaras y responsabilidades profesionales.

César aclaró: "Yo no estoy aquí y no estaba aquí no porque no quería, sino porque simplemente yo me tuve que apartar un poco, hasta en mi Cuba he estado ausente en muchas cosas... Mi círculo más cercano sabe que tenía que estar en mi casa, tenía que guardar prudencia con lo que me pasaba".

El Respaldo de su Equipo Cubano

Durante su proceso de recuperación, Prince Julio César reveló que aproximadamente el 95% de su equipo de trabajo está compuesto por profesionales cubanos, quienes se encargaron de mantener la operatividad de sus proyectos durante su ausencia.

"Se encargaron de muchas cosas porque sabían que yo tenía que despejarme un poco y despegarme un poco del puesto por los momentos para poder asumir y poder llevar y continuar mi tratamiento para poder estar bien", expresó César.

El Proceso de Recuperación

Al ser cuestionado específicamente sobre su estado actual de salud, Prince Julio César confirmó de manera contundente: "Ya, gracias a Dios sí, sometido al proceso que era necesario". Añadió que, tras completar el tratamiento requerido, se encuentra "bien y estable" y que está "retomando las fuerzas necesarias para poder continuar" con sus diversos frentes de trabajo.

El Regreso a sus Proyectos de Belleza

Con su salud restablecida, Prince Julio César está listo para reintegrarse por completo al mundo de los certámenes de belleza. Su regreso coincide con la fase decisiva de preparación de Lina Luaces, su representante para Miss Universo 2025, a quien ha respaldado públicamente y de quien ha afirmado que "va a ser Miss Universo".

Además, retomará la dirección de los castings para los concursos de belleza venezolanos que habían sido anunciados para febrero de 2025, incluyendo las franquicias de Miss Universal Women, Miss Supranational, Miss Tierra y Míster Supranational, entre otros.

