Osmel Sousa no se queda callado y le envía tajante mensaje a Prince Julio César: Yo me pongo lo que me dé la gana

Suscríbete a nuestros canales

Una entrevista de hace algunos años con Rocío Higuera, donde el diseñador Prince Julio César criticó duramente la actitud y el estilo de Osmel Sousa, ha resurgido en redes sociales. En la conversación, Prince Julio César expresó su desaprobación hacia la imagen de Sousa: "Ponerse esos guantes, ponerse una corona y decir que eres el zar de la belleza me parece wtf (...) qué bizarro".

La reciente republicación de esta entrevista captó la atención del autodenominado "zar de la belleza", quien no tardó en responder con un comentario mordaz: "Yo me pongo lo que me da la gana y si me considero zar, ese es mi problema".

A pesar de que Prince Julio César insiste en que no considera a Osmel su enemigo, afirmando que "no le importa lo que haga", la contundente respuesta del reconocido asesor de misses ha revivido la antigua rivalidad entre ambos.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube