Britney Spears es madre por tercera vez: anuncia en redes que ha adoptado a una niña

Suscríbete a nuestros canales

Britney Spears sacude redes sociales con un video bailando en enterizo rosa donde anuncia dos cambios radicales: "Adopté a una hermosa niña. Su nombre es Lennon London Spears" y su decisión de abandonar EE.UU.: "¡Deja de hablar basura América! Me mudaré a Italia". La publicación, que incluye detalles como "Lennon lleva un vestido adorable", contrasta con su confesión casual: "No he entrenado en años... necesito café", generando confusión entre sus 42.1M de seguidores.

La polémica adopción

¿Realidad o alegoría? Los fans inundan comentarios con escepticismo: "Ella está hablando de un perro", "No hubo adopción real, solo la clásica Britney jugando en Instagram" y "Está claro que no adoptó un bebé humano". La ausencia de documentos oficiales o fotos del niño alimenta teorías, mientras otros expresan preocupación: "Sigue estando muy mal, pobrecita", reviviendo debates sobre su estabilidad mental tras años de tutela legal.

¿Huida o renacimiento italiano?

El anuncio de mudanza —sin fechas ni detalles— profundiza el misterio. Su frase "Dice que soy nuevo aquí" sugiere un reinicio vital, pero expertos señalan que adopciones internacionales requieren trámites extensos no visibles. El contraste entre su tono juguetón ("Me puse esta pieza rosa y JUGUÉ") y decisiones trascendentales alimenta la narrativa de incoherencia que persigue a la estrella desde 2008.

Mientras medios verifican la legalidad de la adopción, el hecho marca otro capítulo en la vida pública de Spears: entre el empoderamiento post-conservatorship y acciones que suscitan intervención. Su legado como ícono pop choca con esta nueva sombra de duda, donde cada publicación oscila entre grito de libertad y grito de auxilio en su reinicio europeo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube