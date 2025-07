Lamine Yamal repite el legado fiestero: este artista de la época de los ochenta también hacía reuniones extravagantes

Suscríbete a nuestros canales

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, transformó su fiesta de 18 años en un evento de gangster glam: 200 invitados sin móviles, un casino privado, y un collar de diamantes de €400 mil regalado por El Alfa. La contratación de "chicas de imagen" (rubias, talla específica, con tarjetas de crédito de hasta €20 mil) y la denuncia por usar personas con acondroplasia como entretenimiento añadieron polémica a la noche, ahora investigada por el Gobierno español. Mientras, Yamal lució traje blanco y bastón, rodeado de Lewandowski, Bizarrap y Bad Gyal, en una finca de €40 mil semanales.

¿Fiesta o leyenda?

Freddie Mercury, en 1985, celebró sus 39 años en Múnich con una fiesta de blanco y negro que costó £50 mil (€170 mil actuales). Aunque se rumoró sobre "persona con acondroplasia con bandejas de cocaína", asistentes como Roger Taylor y David Wigg desmintieron el mito: "Nunca vi eso", afirmó Wigg. Sí hubo excesos: 300 invitados travestidos, champán ilimitado, y un pastel en forma de piano. Mercury incluso se desmayó por una mezcla de alcohol y drogas, pero insistió en grabar su videoclip Living on My Own, luego censurado en EE.UU. por "travestismo escandaloso".

Otras celebridades que redefinieron el exceso

Diego Maradona, en sus años en Cuba, organizaba "rumbas" con dictadores y artistas, donde el alcohol fluía junto a debates políticos. Elton John, rival de Mercury en extravagancia, gastó £485 mil en flores para una fiesta en los 80. Yamal, como ellos, usó su evento para consolidar estatus: Chimbala animó la velada, Ozuna fue invitado, y Charles Leclerc apareció sorpresivamente.

Para figuras como Yamal o Mercury, estas celebraciones son rituales de poder: Mercury alquiló el Concorde para amigos; Yamal cerró caminos con drones y seguridad armada. Pero también revelan tensiones sociales: la denuncia de ADEE contra Yamal señala que "cosificar diferencias vulnera la ética", mientras que la fiesta de Mercury enfrentó críticas por su "ostentación frívola" en plena crisis del SIDA. Ambas, pese a décadas de distancia, confirman una regla no escrita: a mayor fama, mayor necesidad de mitología.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube