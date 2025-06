En video: Jon Secada responde a la confesión de Brad Pitt y lo invita a colaborar juntos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la gira mundial de "F1", Brad Pitt ha compartido detalles personales más allá del automovilismo. En entrevista reciente, el ganador del Óscar sorprendió al mencionar su debilidad por la música de Jon Secada:"Tengo un placer culposo. ¿Cómo es la versión en español de Jon Secada en los 90? No puedo hacerle justicia", confesó al evocar "Just Another Day" (cuyo título en español es "Otro Día Más Sin Verte").

La declaración resonó hasta llegar al propio Secada, quien respondió con entusiasmo en redes sociales: "Me siento honrado y halagado, realmente. Si alguna vez quiere que te entrene (...) o tal vez hacer una canción juntos, o una cosa de karaoke, contáctame".

La conexión Pitt-Secada fusiona dos mundos: el cine de alto octanaje y la nostalgia latina de los 90. Mientras "F1" acelera en cines, la invitación al karaoke abre una ruta inesperada para el actor, quien podría cambiar el rugido de motores por una serenata cubana.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube