Laura Flores habla por primera vez de su ruptura: Lalo me bloqueó sin explicación

Laura Flores revela en entrevista con "De Primera Mano" que Lalo Salazar terminó su relación bloqueándola sin explicaciones declarando textualmente: "Así como que sentí una caída libre y eso es lo que me mandó a la depresión" y confirmando "Es que yo fui bloqueada, no tengo acceso. Me bloqueó".

La actriz expresó desconcierto: "No sé qué pasó, pero también lo tengo que entender" Flores recuerda que Salazar anunció públicamente el romance en febrero diciendo "Eduardo dio muchas entrevistas [...] dijo cosas superbonitas" aunque aclara "yo creo que los dos lo sentíamos en su momento".

Vincula la ruptura final a un episodio de hipoglucemia donde relata: "Se me baja el azúcar [...] Dije: 'Necesito comer, no me quiero desmayar'" provocando que Salazar respondiera "'Sí, pero no me grites'" llevándola a disculparse "'No, no quiero gritarte. Perdón'" tras lo cual el periodista se alejó definitivamente actualmente Flores afirma que "no quiere volver a enamorarse" y "ahorita no" cree en el amor.

