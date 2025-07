Alfredo Adame confiesa tener años sin hablar con sus hijos: "Me hicieron cosas de verdad aberrantes"

Suscríbete a nuestros canales

El conocido, actor y presentador de televisión mexicano, Alfredo Adame, confesó que lleva al menos 4 años sin tener comunicación con sus tres hijos varones: Diego, Alejandro y Sebastián, a quienes tuvo con la actriz mexicana Mary Paz Banquells.

Durante una reciente entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin, el actor habló de todo lo que tuvo que atravesar tras su divorcio de Mary Paz Banquells.

Además, Alfredo Adame confesó que fue una decisión “muy dura” de tomar, “pero más duro fue cuando sentí la puñalada porque fue muy grave lo que hicieron, por eso me tuve que desapegar de una familia”.

"Me hicieron cosas de verdad aberrantes", aseveró el actor de 67 años.

“La mamá los manipuló y los estuvo titireteando en mi contra. Yo dije: ‘voy a esperar a que el más chavo tenga 18 años, para que tenga madurez suficiente’. A la mamá le pedí el divorcio. Cuando la mamá se fue, les dije: ‘el que se quiera quedar, aquí tiene casa, coche, comida, cine con la novia, viajes, universidad. Y el que se quiera ir, tiene todo lo mismo, nada más lo único que quiero es que no sea motivo de desapego”, señaló Alfredo Adame.

“Un hijo que te roba, te deshonra, te miente, te engaña... no merece ser tu hijo”, señaló. "Lo que hicieron no tiene nombre, es una aberración todo lo que hicieron. A mí no me cabe en la cabeza que mi sangre pueda hacer todas esas cosas. Yo no tengo nada que ver con ellos. Los desconocí totalmente", añadió.

