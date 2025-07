¡Optimismo! Manuel Masalva reaparece en redes sociales tras enfrentar graves problemas de salud

Suscríbete a nuestros canales

El conocido actor mexicano Manuel Masalva decidió reaparecer públicamente tras enfrentar graves problemas de salud que puso en peligro su vida.

Durante los últimos cuatro meses, el actor de la serie Narcos, se vio afectado por una rara infección bacteriana que contrajo en sus vacaciones en los Emiratos Árabes, lo que lo llevó a estar hospitalizado por varias semanas.

A través de sus redes sociales, Manuel Masalva de 44 años se pronunció con la intención de dar una actualización sobre su salud, pero también para agradecer las muestras de cariño.

"Estoy sanando. Quiero agradecer profundamente el apoyo que me dieron y me siguen dando, en todos los sentidos, a cada uno/a de ustedes. Creo más que nunca que la unión hace la fuerza. Esto apenas comenzó, aún falta mucho, pero me siento bendecido, fuerte, renacido y acompañado. Dios nos ha dado una nueva oportunidad de vida, Dios me ha dado una nueva vida", inició en su escrito de Instagram.

Además, Manuel Masalva, destacó que durante el tiempo que pasó hospitalizado, entendió que era una nueva oportunidad de vida.

"105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y la salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad", dijo.

"No sé si realmente entiendo todo esto o solo una parte, ha sido eterno y falta aún, solamente doy las Gracias más fuertes que haya dado, a Dios, a mi familia, doctores y a todas esas personas que me han apoyado en todo desde el comienzo de este proceso, les debo la vida, sin ustedes y la mano de Dios esto no fuese real", finalizó Manuel Masalva.

