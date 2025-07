Fuerte crítica del jurado a Isbel Parra desata polémica en Miss Universe Latina: Alicia Machado enfrenta a Fabián Ríos

El nuevo episodio de Miss Universe Latina: El Reality desató controversia luego de que Isbel Parra, ex Miss Venezuela y una de las participantes más destacadas del certamen, recibiera una dura evaluación por parte del jurado, que no tardó en volverse viral en redes sociales.

Durante la deliberación, Fabián Ríos lanzó una crítica directa a la figura de Isbel:

“Debes trabajar más tu cuerpo, ya que falta cintura, mucha cintura. Eso genera una desventaja muy visible al desfilar. La desproporción física es notoria y, por momentos, distrae de tus virtudes.”

El comentario fue recibido con incomodidad tanto por los presentes como por los espectadores, que lo consideraron desmedido y ofensivo.

La reacción más contundente vino de la capitana del equipo Esmeralda, Alicia Machado, Miss Universo 1996 no dudó en rechazar públicamente el comentario:

“No me gustó la evaluación sobre Isbel. Evaluar a alguien por una apreciación personal sobre cómo debe ser un cuerpo me parece fuera de lugar. Hay mujeres sin mucha cintura que son divinas, otras con pompas o senos y no se ven bien. Todo eso es relativo.”