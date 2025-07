Isabela Ladera se desahoga contra Beéle: se enciende polémica con la reacción del intérprete de Borondo

Suscríbete a nuestros canales

"Me siento usada, me siento estúpida, me odio por amarte”. Con frases crudas y viscerales, Isabela Ladera encendió las redes sociales este fin de semana al publicar una serie de historias en Instagram que, sin nombrarlo directamente, parecen dirigidas al cantante Beéle, con quien sostuvo una relación sentimental.

La influencer compartió primero un mensaje simbólico: “Te deseo un frente al mar que sí valga la pena, uno genuino”. Recordemos que el tema de Beéle titulado 'Frente al mar" fue dedicado a Isabella cuando ambos estaban juntos.

“¿Qué extrañas? ¿Sus mentiras o su ego?”

Isabela publicó la foto de una libreta, parecida a un diario personal, donde escribió: “me siento mal, me siento usada, me siento abusada, me siento estúpida, me odio por amarte”. A partir de ahí, publicó una larga reflexión donde cuestiona a la “versión del pasado” que aún podría idealizar la relación.

“¿Qué extrañas? ¿Cómo nunca te defendió? ¿Cómo permitía que hicieran y deshicieran contigo? ¿Cómo nunca hablaba con tus papás o se preocupó por tu hija? ¿Qué vas a construir con alguien así?”, se lee en el texto.

La joven concluyó con una frase demoledora: “Te salvaste, Isa”. Y como si no bastara, añadió en otra historia “Loquísimo, porque aún me sigo enterando de cosas”.

La respuesta de Beéle no se hizo esperar. En sus propias historias publicó un video improvisando una letra que parece responder al escándalo: “Me buscan, pero luego no soportan”, canta mientras mira fijamente a la cámara. Aunque no menciona a Isabela, la indirecta fue evidente para muchos.

