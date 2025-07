En exclusiva: Viviana Gibelli entrevista a Gilberto Santa Rosa y hablan del reguetón como la competencia directa de la salsa

Suscríbete a nuestros canales

Viviana Gibelli logró una conversación sin filtros con Gilberto Santa Rosa, donde el artista se sinceró sobre los desafíos que ha enfrentado el género que lo consagró: la salsa. Durante la entrevista, ambos hablaron abiertamente del fenómeno del reguetón y del dominio que ha ejercido sobre las nuevas generaciones, desplazando a otros ritmos que por años fueron protagonistas.

“Desde que comenzó la salsa, le han puesto fecha de vencimiento”, dijo el salsero con serenidad, dejando claro que ha tenido que remar contra la corriente desde el inicio. “Este género ha tenido muchísimos enemigos, pero tiene más amigos todavía”, añadió con firmeza.

Gibelli defiende el arte detrás del reguetón

Viviana también compartió su experiencia personal con el reguetón, admitiendo que al principio le costó entenderlo, hasta que sus propios hijos la ayudaron a ver el trasfondo. “Obviamente porque estás hablando de este nuevo género, el reguetón, y hago un paréntesis específicamente con Bad Bunny… si bien al comienzo no entendía su música, mis hijos me ayudaron a que la entendiera y hoy valoro y veo el trabajo que hay detrás de este género”, comentó.

Y agregó: “Es una manera de expresarse, le guste a uno o no le guste. Pero hay cosas que a mí sí me gustan. Ahorita recientemente, él sacó este disco que va hacia Puerto Rico, que es un apoyo a su país y con un respeto absoluto a la salsa”. Gibelli destacó cómo ese álbum ha acercado a nuevas generaciones al género salsero. “Te lo digo: yo tengo hijos, y gracias a eso han empezado a escuchar salsa, algo que tal vez no hubiera pasado de otra forma”.

Por su parte, Gilberto mantuvo su postura: “Yo respeto ese género también, aunque hay cosas que simplemente no puedo hacer”.

El artista también aprovechó para recordar a Venezuela como su primer impulso internacional: “Fue mi primer lugar. Me dieron cariño y me proyectaron a toda Latinoamérica. Y agradezco mucho que nunca tuve que salir del país para tener una carrera”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube