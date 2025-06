Hijo de Jenni Rivera debuta como cantante: lanza EP en homenaje a su madre

Suscríbete a nuestros canales

Johnny López conocido como Johnny 5 debuta con su EP "5 por 5" integrando cinco temas que rinden tributo a su madre Jenni Rivera fallecida en 2012 cuando él era niño.

En entrevista exclusiva con TVyNovelas explica que el número simboliza un legado familiar: "Viene de mi papá (Juan López) era su apodo de suerte [...] me sigue a mí" mientras aborda su conexión musical con la cantante revelando textualmente: "No tuve mucho tiempo de decirle a mamá lo tanto que me interesaba la música [...] grabé a los siete años sobre pistas de 'Inolvidable' y 'Culpable o inocente'" aunque aclara que su enfoque es terapéutico: "La ausencia de mi mamá no es algo que superas de la noche a la mañana [...] medito y hablo con Dios diariamente".

Sobre su legado afirma: "Me encantaría dejar huella como la dejó mi mamá pero no es mi prioridad [...] quiero hacer música que sana" destacando su proceso creativo donde compone poemas como "5 por 5" escrito "en 15 minutos tras el gimnasio" colaborando con Luciano Luna para melodías y expresando admiración por Régulo Caro.

