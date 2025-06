'Aprobado por Chayanne': el artista celebró su cumpleaños 57 y recordó al mundo por qué sigue siendo el eterno galán

Chayanne celebró sus 57 años demostrando que la energía no tiene nada que ver con la edad. El artista puertorriqueño arrancó su día entrenando con actitud de gira mientras hablaba con entusiasmo sobre su próximo tour, que lo llevará por México, Paraguay, Ecuador, Perú, Chile y su tierra natal, Puerto Rico según sus palabras.

Lejos de tomarse el día con calma, el cantante de “Tiempo de vals” compartió con sus seguidores varios momentos íntimos que retratan a la perfección su personalidad junto a su familia, sencillo y cercano. En uno de los videos publicados en redes sociales, aparece sonriente, disfrutando de un café preparado al más puro estilo boricua: caliente, aromático y hecho con un colador de tela justo frente a él.

Pero la escena más entrañable llegó al regresar a casa, donde fue recibido por una sorpresa que lo dejó literalmente sin aliento. Con la emoción reflejada en el rostro, Chayanne exclamó:

"No puede ser esto si es una sorpresa, o sea, ¿qué es esto, Isa? No puede ser, me dejaron sorprendido. 'Aprobado por Chayanne'. ¡Qué lindo! Yo acabo de llegar del gimnasio y toda la familia me tiene esto. ¡Qué lindo, los amo!", dijo mientras recorría la sala decorada especialmente para él.