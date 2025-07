Mariangel Ruíz de sale de la caja de las misses: esto dijo sobre volver al certamen del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En una reveladora confesión, Mariangel Ruíz compartió cómo ha cambiado su vínculo con el Miss Venezuela, certamen que marcó su carrera como reina, animadora, jurado y parte de espectáculos memorables. Aunque muchos esperaban verla cada año en la gala, Ruíz dejó claro que su relación con el concurso ya no pasa por la nostalgia.

“No lo extraño. No quiero que esto se interprete como que no valoro el concurso, pero disfruto verlo en mi casa”, expresó. Según explicó, el Miss Venezuela fue una etapa importante en su vida, pero también una experiencia que ya vivió desde todos los ángulos posibles.

“Lo viví en todos los roles... y ya no me apasiona”

Mariangel fue candidata, luego coronada como reina de belleza, más tarde jurado, parte de musicales e incluso conductora del evento.

“Si un día me invitan, con todo gusto. Pero no es algo que yo añore ni que me comprometa año tras año diciendo: ‘me encantaría estar ahí conduciendo’”.

Afirmó que ya no siente la misma conexión emocional. “No tiene que ver ni con la pasión ni con la responsabilidad. Tiene que ver con algo que ya no me apasionaba”, explicó y añadió que prefiere elegir proyectos alineados con sus valores, propósitos y que le despierten entusiasmo.

“Dios me ha dado la fortuna de poder elegir proyectos por pasión y gusto. Y los asumo con entrega, especialmente cuando van encaminados al rumbo de mis objetivos”, concluyó.

