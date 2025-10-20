Lele Pons celebra los dos meses de su hija con tierna sesión de fotos otoñal y genera polémica en redes

Suscríbete a nuestros canales

La cantante e influencer Lele Pons publicó una serie de fotografías con su hija de dos meses en una sesión inspirada en el otoño, pero lejos de recibir solo halagos, fue blanco de duras críticas por ocultar el rostro de la bebé, pero ella no se quedó callada y explicó las razones detrás de su decisión.

Un retrato otoñal lleno de ternura

La sesión fotográfica, publicada en su cuenta de Instagram, estuvo ambientada con calabazas y colores cálidos propios de la temporada. Lele lucía un suéter naranja y una falda que evocaban un estilo casual pero chic, mientras que su hija vestía un enterizo de rayas en tonos blanco y naranja, un pequeño suéter blanco y un sombrerito a juego.

Aunque las imágenes transmitían serenidad y amor maternal, la artista decidió no mostrar el rostro de su bebé, gesto que encendió las críticas entre algunos internautas que reclamaron más “transparencia” o incluso se burlaron de su decisión.

Las críticas no se hicieron esperar

Entre los comentarios más duros podían leerse frases como “otra ridícula que esconde la cara” o “ni las Kardashian tapan la cara de sus bendiciones y esta que solo tiene una canción conocida lo hace”. Otros usuarios fueron más ofensivos, aludiendo incluso al aspecto físico de los padres.

El tono de las críticas no solo generó indignación entre los seguidores más fieles de Lele, sino que también evidenció la presión constante que enfrentan las figuras públicas cuando deciden compartir, o no, aspectos de su vida privada.

La respuesta firme de Lele Pons

Cansada de los ataques, Lele respondió directamente a varios usuarios con un mensaje claro: su prioridad es proteger a su hija.

“Estoy tratando de protegerla de Internet. Esta es mi página, no la de ella. Tiene solo dos meses. ¿Cuál es la necesidad de mostrar su cara ahora mismo? Tomé muchas fotos, pero estas son las que quiero compartir. Es mi decisión, ¿o eso te afecta?”, escribió.

En otro comentario, explicó que ya había advertido, incluso antes del nacimiento de su hija, que no mostraría su rostro públicamente durante los primeros meses. “Por personas como ustedes es que no enseño su carita”, remató, dejando claro que la privacidad de su hija está por encima de la aprobación ajena.

La publicación, que rápidamente acumuló miles de “me gusta”, dividió opiniones: mientras muchos aplaudieron su madurez y respeto hacia la intimidad de su hija, otros insistieron en que no tenía sentido compartir fotos “a medias”.

