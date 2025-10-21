¡Cambio de escenario! Shakira regresa a Florida con una propuesta íntima: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Tras agotar entradas en estadios de toda América con su megaproducción "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira dará un giro radical con dos presentaciones de formato íntimo tituladas "Up Close & Personal". Los conciertos están programados para el sábado 27 y domingo 28 de diciembre de 2025 a las 8:00 p.m. en el Hard Rock Live del Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

Este anuncio marca el regreso de la artista al sur de Florida luego de sus exitosas presentaciones en el Hard Rock Stadium el pasado junio, donde agotó dos funciones consecutivas. La transición de un estadio con capacidad para decenas de miles de espectadores al espacio más recogido del Hard Rock Live (con aforo aproximado de 7,000 personas) promete ofrecer una experiencia radicalmente diferente para los asistentes.

La Esencia de lo "Up Close & Personal"

Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el repertorio para estos shows íntimos, la naturaleza del formato sugiere que Shakira podría optar por versiones acústicas de sus mayores éxitos y canciones de su más reciente álbum "Las Mujeres Ya No Lloran". En contraste con la elaborada producción de su gira mundial - que incluye pantallas de 48,77 metros, plataformas hidráulicas y más de 10 meses de preparación - estos conciertos se centrarán probablemente en la conexión directa con la audiencia.

La propia Shakira describió su gira principal como "el show más grande de mi carrera, la producción más ambiciosa hasta ahora", lo que hace aún más significativo este acercamiento minimalista. Los testimonios de fanáticos que asistieron a sus conciertos en estadios reflejan esta dualidad: "Shakira parece estar viviendo el momento de su vida con los fans" y "se nota que puso mucho trabajo en este concierto".

Operación Boletos

La venta general de entradas para estos shows íntimos comienza este miércoles 22 de octubre a las 10:00 a.m. a través de Ticketmaster. Dada la trayectoria de ventas de la artista, se anticipa una alta demanda para estos eventos exclusivos.

Durante la gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira batió récords de vendimia en múltiples territorios, agotando funciones completas en Argentina, Perú y Chile en solo 40 minutos. En Norteamérica, la demanda fue tan "abrumadora" que su equipo y Live Nation decidieron postergar y mejorar las fechas originales de arenas a estadios para poder satisfacer la cantidad de solicitudes.

Del Estadio al Salón: Un Año de Contrastes

El 2025 ha sido un año de extremos para Shakira en términos de presentaciones en vivo. Comenzó en febrero con shows masivos en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, continuó con funciones en escenarios emblemáticos como el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el Fenway Park de Boston, y ahora cerrará el año con esta propuesta íntima en Florida.

La gira ha contado con artistas invitados de la talla de Pitbull, Wyclef Jean y Black Eyed Peas en distintas fechas, aunque no se ha confirmado si alguno de ellos participará en estos shows de formato reducido. Lo que sí está claro es que estos conciertos representan una oportunidad única para presenciar a la artista colombiana en un entorno donde su voz y carisma, más que los efectos especiales, tomarán el protagonismo.

